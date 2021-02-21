雅聞魅力博覽館推戶外市集體驗 鄭文燦促銷銅板商品
桃園市長鄭文燦今天前往楊梅區雅聞魅力博覽館，訪視觀光工廠防疫作為，並表示桃園擁有全台最多的觀光工廠及產業文化館，隨著部桃事件落幕，來桃園旅遊很安全，而楊梅區是市府推動小旅行的重點，台灣雅聞公司在生技領域深耕許久，推出抗老、美白、保濕、除痘、芳香精油、彩妝等數千種產品，雅聞魅力博覽館於今年2月首創「戶外市集產品體驗區」，將療癒的多肉植物與館內產品結合，並推出印度瑜珈脈輪系列產品，4月份也將推出玫瑰花季。
鄭文燦今天也擔任店員販賣10元銅板價限量面膜產品，他鼓勵民眾前來體驗充滿香氛及綠色植物的魅力，可以長知識，也可以購買生技產品，並放鬆身心。
經發局副局長熊勇智表示，雅聞生技推出多項疫後振興促銷活動，包含「限量銅板商品」，每周日提供限量100份10元面膜，民眾可以4折超值優惠將經典面膜帶回家；憑桃園市民卡於館內消費滿500元即贈送洗面皂、館內消費不限金額，即可以半價購買霜淇淋、爆米花等、消費滿額還可抽新春紅包。此外，雅聞生技也與知名卡通人物Snoopy及Hello kitty合作推出聯名商品，讓民眾可以超低折扣將喜歡的產品帶回家。
今日包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、鄭運鵬、市議員鄭淑方、市府觀旅局長楊勝評、經發局副局長熊勇智、楊梅區長羅國裕、前立法委員彭紹瑾、台灣雅聞生技總經理紀敏吉都到場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言