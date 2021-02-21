雅聞魅力博覽館推戶外市集體驗 鄭文燦促銷銅板商品

桃園市長鄭文燦今天前往楊梅區雅聞魅力博覽館，訪視觀光工廠防疫作為，並表示桃園擁有全台最多的觀光工廠及產業文化館，隨著部桃事件落幕，來桃園旅遊很安全，而楊梅區是市府推動小旅行的重點，台灣雅聞公司在生技領域深耕許久，推出抗老、美白、保濕、除痘、芳香精油、彩妝等數千種產品，雅聞魅力博覽館於今年2月首創「戶外市集產品體驗區」，將療癒的多肉植物與館內產品結合，並推出印度瑜珈脈輪系列產品，4月份也將推出玫瑰花季。

鄭文燦今天也擔任店員販賣10元銅板價限量面膜產品，他鼓勵民眾前來體驗充滿香氛及綠色植物的魅力，可以長知識，也可以購買生技產品，並放鬆身心。

經發局副局長熊勇智表示，雅聞生技推出多項疫後振興促銷活動，包含「限量銅板商品」，每周日提供限量100份10元面膜，民眾可以4折超值優惠將經典面膜帶回家；憑桃園市民卡於館內消費滿500元即贈送洗面皂、館內消費不限金額，即可以半價購買霜淇淋、爆米花等、消費滿額還可抽新春紅包。此外，雅聞生技也與知名卡通人物Snoopy及Hello kitty合作推出聯名商品，讓民眾可以超低折扣將喜歡的產品帶回家。