桃園好時節休閒農場打造友善農業 落實防疫安心旅遊

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦和遊客、民意代表一起完成烘焙等作品。圖／桃園市政府農業局提供
鄭文燦和遊客、民意代表一起完成烘焙等作品。圖／桃園市政府農業局提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪好時節休閒農場，訪視休閒農場防疫措施，表示好時節休閒農場是「康莊休閒農業區」指標休閒農場之一，也是桃園唯一具有環境教育場域認證的休閒農場，民眾可體驗食農教育以及農村生活的好味道。

鄭文燦說，康莊休閒農業區不只擁有大溪的山水風光，也是桃園最好的有機聚落，提供桃園多所學校營養午餐，民眾參觀時也可選購農場產品作為伴手禮。鄭文燦和民眾體驗撿雞蛋、拔蘿蔔、爆米香及窯烤pizza等農場活動，並指出疫後的桃園非常安全，希望觀光工廠及休閒農場能在疫後逐漸恢復活力，民眾可放心旅遊、放心消費。

農業局長郭承泉表示，市府持續輔導休閒農業區及休閒農場農事體驗，並落實防疫措施。好時節休閒農場在入口處規畫體溫量測並提供酒精消毒，另外也在周邊環境定期進行消毒作業等防疫措施，保障消費者農事體驗及消費安全，希望在防疫安全的條件下，讓民眾能安心進行休閒農業旅遊。

今日包括立法委員湯蕙禎、市議員李柏坊、陳治文、市府副秘書長邱俊銘、觀旅局長楊勝評、農業局長郭承泉、大溪區長陳嘉聰、康莊休閒農業發展協會理事長童偉哲都到場。

「好時節」是有環境教育場域認證的休閒農場，圖／桃園市政府農業局提供
「好時節」是有環境教育場域認證的休閒農場，圖／桃園市政府農業局提供

鄭文燦

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