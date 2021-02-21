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桃園魅力金三角2日遊秒殺 市府決延期和擴增5000名額
部桃疫情緩和後，桃園市政府觀旅局與旅行社業者全力展開旅遊促銷方案，率先合作推動魅力金三角旅遊促銷方案，可樂旅遊推出499元桃園2日遊限500人搶光，易飛網推99元桃園2天輕旅行限100人增至500人仍秒殺，觀旅局長楊勝評今天下午說，可樂、易飛網推出桃園魅力金三角旅遊促銷熱賣，市府決定再放寬促銷名額，2家業者每家可擴增最高5000人，原促銷期限至3月1日，亦將延長至4月30日，希望重振桃園旅遊。
楊勝評說，桃園疫情已逐漸緩和，全市經過2次大消毒後，桃園各旅遊景點，已是全台灣旅遊最安全的地方，歡迎各縣市民眾重回桃園旅遊，日前該局與可樂旅遊、易飛網合作的旅遊促銷方案獲得熱烈回響。
可樂旅遊推出桃園2天1夜旅遊促銷案，每人499元，限量500個名額已被搶光，易飛網隨後宣布推出桃園2天1夜輕旅行促銷案，每人99元，限量100個名額，推出就被秒殺搶光，觀旅局同意該案擴增為500個名額，未料開賣後仍被搶光。
楊勝評表示，桃園疫情管制在3月1日結束，該將與旅行社業者進行新的旅遊促銷方案，因應魅力金三角旅遊促銷方案熱潮，該局決定放寬可樂旅遊、易飛網促銷名額，每家擴增最高為5000人，促銷期限延長到4月30日，希望重振桃園旅遊熱潮。
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