桃園市大湳消防分隊舊廳舍 將改建為大成國小側門

桃園市大湳消防分隊原址位於建國路，建物於1989年建立，原基地面積僅479平方公尺，空間狹小不敷使用，考量空間及出勤需求，分隊去年底已搬遷到福國北街，而舊廳舍經市府專案規畫，將改建為幼兒園、市民活動中心及鄰近的學校校門。

市議員呂林小鳳表示，大湳消防分隊舊廳舍將打掉重蓋，因鄰近的大成國小雖在建國路與廣福路各有1個校門，但交通量大，常影響學童上下學安全，因此將再開1個南側門，並重新規畫接送區，紓解上下學的人潮與交通動線，另外，旁邊的用地也將改建為公立幼兒園及市民活動中心。

呂林小鳳說，各單位都已達成規畫共識，大湳消防分隊拆除後，機關用地要先變更為學校用地，由於八德區年輕人口移入，為滿足大湳地區的公托需求，旁邊也要新建大樓，主要建置公立幼兒園，教育局預計今年就會向教育部申請建置經費。