桃園市大湳消防分隊舊廳舍 將改建為大成國小側門
桃園市大湳消防分隊原址位於建國路，建物於1989年建立，原基地面積僅479平方公尺，空間狹小不敷使用，考量空間及出勤需求，分隊去年底已搬遷到福國北街，而舊廳舍經市府專案規畫，將改建為幼兒園、市民活動中心及鄰近的學校校門。
市議員呂林小鳳表示，大湳消防分隊舊廳舍將打掉重蓋，因鄰近的大成國小雖在建國路與廣福路各有1個校門，但交通量大，常影響學童上下學安全，因此將再開1個南側門，並重新規畫接送區，紓解上下學的人潮與交通動線，另外，旁邊的用地也將改建為公立幼兒園及市民活動中心。
呂林小鳳說，各單位都已達成規畫共識，大湳消防分隊拆除後，機關用地要先變更為學校用地，由於八德區年輕人口移入，為滿足大湳地區的公托需求，旁邊也要新建大樓，主要建置公立幼兒園，教育局預計今年就會向教育部申請建置經費。
另外，八德區建國路上的社區綜合大樓，現做為市民活動中心、幼兒園、圖書館大湳分館等單位使用，未來將移交給大成國小做為才藝班的專科教室，但目前該建物太老舊，須先完成補強措施，將由學校負責進行內部裝修與補強。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言