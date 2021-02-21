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桃園男童離家超商店員機警 愛心服務站建功警長致謝

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市周姓學童負氣離家，超商簡姓店員（左）關心聯繫返家團圓，桃園分局長邱紹洲（右）贈感謝狀、警察娃娃及禮券表達敬佩。記者曾增勳／翻攝
桃園市周姓學童負氣離家，超商簡姓店員（左）關心聯繫返家團圓，桃園分局長邱紹洲（右）贈感謝狀、警察娃娃及禮券表達敬佩。記者曾增勳／翻攝

桃園市11歲周姓學童休寒假在家，3天前因細故與父母親鬧彆扭，負氣離家，家人發現他未歸報案、在臉書貼文「尋人」，昨天清晨桃園區成功路一家超商簡姓店員看見周童逗留，獲悉周童離家出走，簡聯絡周童家人、會同警方帶回團圓，桃園分局長邱紹洲今天前往超商向簡男致贈感謝狀、警察娃娃及禮券，感謝保護婦幼安全。

桃園分局指出，周姓學童3天前深夜，因與父母家人發生細故，一氣離家未歸，家人發現走失，著急四處尋找沒有消息，立即向警方報案協尋，並在臉書貼文找尋「周小弟下落」，一天多來沒有下落。

周童獨自在成功路一家超商逗留，值大夜班簡姓店員發現可疑，經與周童聊天，周童先是說等家人，卻遲未見周童家人，簡男直覺不對勁，再細心詢問，周童才說明離家出走原因，並告知父母手機，簡聯絡周童家屬、會同警方帶回一家團圓。

邱紹洲獲知特別前往超商向熱心的簡姓店員表達敬佩之意，贈送感謝狀和警察娃娃、禮券，邱紹洲今天下午表示，為維護婦幼安全，警方與超商系統保持聯繫，建構校園周邊安心走廊-愛心服務站，透過超商據點形成婦幼安全網，提供婦幼遇緊急或危險時更多安全保障。

桃園市周姓學童負氣離家，超商簡姓店員（左三）關心聯繫返家團圓，桃園分局長邱紹洲（右四）贈感謝狀、警察娃娃及禮券表達敬佩。記者曾增勳／翻攝
桃園市周姓學童負氣離家，超商簡姓店員（左三）關心聯繫返家團圓，桃園分局長邱紹洲（右四）贈感謝狀、警察娃娃及禮券表達敬佩。記者曾增勳／翻攝

超商 警察

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