3地飆出高投票率 苗栗基層農會一級戰區轉戰第二回合

苗栗縣17家基層農會改選第一階段，今天農事小組長、會員代表選舉過程平和，平均投票率55.90％，較上次65.60％略低，不過，一級戰區通霄鎮、頭屋鄉、苗栗市農會依序分別飆出85.12%、81.43%、79.33%的高投票率，轉戰下一回合理事、監事選舉。

17家基層農會農事小組今天選舉，小組長參選290人，選出248名，會員代表參選759人，選出672人，今天上午9點到中午12點投票，過程在苗栗市福麗社區投開票所出現疑似滋擾小插曲，警方協助下快速排除，並未進一步擴大，其餘都相當平和，縣政府農業處統計平均投票率55.90%。

其中，苗栗市、通霄鎮、頭屋鄉農會改選，兩派競爭激烈，3地今天一早投票的會員也大排長龍，投票率飆高，分別有79.33%、85.12%、81.43%，今天選出的會員代表席次也伯仲之間，第二階段的理事、監事選舉，勢必還有一番激戰，其餘農會西線無戰事。