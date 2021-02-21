同意書達8成門檻 桃市府園區3路段明起騎樓可停機車
桃園市政府去年底宣布，除台鐵車站、桃園機場捷運長庚醫院站及市府園區周邊的騎樓禁停機車，其他區域則採取有條件開放。市府園區周邊洽公人潮多，住家及商店深受禁停機車所苦，市議員黃婉如坦言有不少民眾陳情，「附近民眾很困擾」，日前與里長的奔走下，蒐集同意書達8成門檻，明起有3路段正式開放停機車。
市府交通局去年公告，市內33個路段的騎樓全部禁止停放機車，其餘區域允許沿道路邊停放一列機車，不得多排停車，且需留1.3公尺的空間供輪椅族和行人通行，違者將取締開罰。
交通局停車管理工程科長魏光譽指出，市府園區原本全路段禁止騎樓停放機車，不過3路段有8成民眾簽署同意書達標，明起將取消禁止騎樓停車，包括從勇一街至信二街、民安路至縣府路270號止、縣府路294巷至縣府路330號止。
桃園區光興里長邱秀說，很多當地住戶傻傻的被開紅單，一般民眾對市政資訊接收慢，還不太清楚有這個政策，況且市府園區周邊平日除有洽公民眾的車輛外，還有市府員工的機車，停車位一位難求，若再限制騎樓不可停放機車，會讓民眾非常困擾，便趕緊尋求議員協助。
在附近小吃店工作的林阿姨至今不曉得這項資訊，她聽聞後直呼「很不方便」，市府附近很難找停車位，如果連小吃店的騎樓都不能停，那以後車要放哪？一名在附近租屋的王姓男子則說，租屋處沒有附機車停車位，市府周遭的停車格每次都搶不到、喬車位要移很久，他認為開放騎樓比較便民。
魏光譽表示，如建築物所有權人或使用人對開放騎樓停機車或禁停的公告持反對意見，可蒐集同一街廓內8成建築物所有權人或使用人同意，向交通局申請更改，目前申請案收件數約30多件，現僅有中平商圈、民族路及市府園區部分騎樓恢復可停放機車，不過他也提醒，星巴克未同意騎樓停放機車，請民眾要特別留意。
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