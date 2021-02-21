同意書達8成門檻 桃市府園區3路段明起騎樓可停機車

桃園市政府去年底宣布，除台鐵車站、桃園機場捷運長庚醫院站及市府園區周邊的騎樓禁停機車，其他區域則採取有條件開放。市府園區周邊洽公人潮多，住家及商店深受禁停機車所苦，市議員黃婉如坦言有不少民眾陳情，「附近民眾很困擾」，日前與里長的奔走下，蒐集同意書達8成門檻，明起有3路段正式開放停機車。

市府交通局去年公告，市內33個路段的騎樓全部禁止停放機車，其餘區域允許沿道路邊停放一列機車，不得多排停車，且需留1.3公尺的空間供輪椅族和行人通行，違者將取締開罰。

交通局停車管理工程科長魏光譽指出，市府園區原本全路段禁止騎樓停放機車，不過3路段有8成民眾簽署同意書達標，明起將取消禁止騎樓停車，包括從勇一街至信二街、民安路至縣府路270號止、縣府路294巷至縣府路330號止。

桃園區光興里長邱秀說，很多當地住戶傻傻的被開紅單，一般民眾對市政資訊接收慢，還不太清楚有這個政策，況且市府園區周邊平日除有洽公民眾的車輛外，還有市府員工的機車，停車位一位難求，若再限制騎樓不可停放機車，會讓民眾非常困擾，便趕緊尋求議員協助。

在附近小吃店工作的林阿姨至今不曉得這項資訊，她聽聞後直呼「很不方便」，市府附近很難找停車位，如果連小吃店的騎樓都不能停，那以後車要放哪？一名在附近租屋的王姓男子則說，租屋處沒有附機車停車位，市府周遭的停車格每次都搶不到、喬車位要移很久，他認為開放騎樓比較便民。