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卡司蒂菈樂玩DIY直播吃蛋糕 阿燦網美力推觀光工廠旅遊
桃園市長鄭文燦今天上午訪視蘆竹區金格食品卡司蒂菈樂園，與跨世代小粉絲Fifie一起DIY蛋糕、開箱試吃大啖達克瓦茲等新品蛋糕，頻頻說讚，鄭表示，卡司蒂菈樂園受到學生戶外教學喜愛，今年推出多樣鹹甜蛋糕新品很棒，還有DIY教室、展覽，入口、DIY均依規定防疫管制，可提供學生疫情後戶外教學旅遊去處。
桃園疫情緩和之後，鄭文燦率員前往金格卡司蒂菈樂園訪視，依規定噴酒精、量體溫檢測，他與網美小粉絲Fifie一起開箱試吃達克瓦茲、格芙蕾、香草餅乾及牛年哞星人烙印鮮奶蛋糕禮盒等新品，他一一試吃，頻頻表示長崎蛋糕、年輪等蛋糕「很棒」。網紅現場直播網友與「阿燦市長」互動，鄭並說，卡司蒂菈樂園有DIY教室和蛋糕展覽，適合學生戶外教學旅遊。
鄭文燦表示，桃園有30多家觀光工廠群，金格卡司蒂菈樂園受到學生喜愛，該工廠有蛋糕介紹、DIY教室體驗製作蛋糕的變化，他體驗試吃鹹甜多樣點心新產品，可當做下午茶、看電影、看運動賽事休閒食品，金格食品率先提出觀光工廠與戶外教學結合，當做學生戶外教學時數，適合學生、團客疫情後戶外教學、旅遊去處。
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