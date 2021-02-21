新竹林管處邀泰雅族耆老 帶遊客尋訪白蘭溪古道

觀霧國家森林遊樂區及其周邊地區為泰雅族傳統生活範圍，為讓遊客認識泰雅族與山林間的人文歷史與過往風情，林務局新竹林區管理處將於4月及5月，在新竹縣五峰鄉白蘭部落各舉辦一場「我家門前有小溪─尋訪白蘭溪古道」戶外導覽觀察活動，每場活動限額40名，採網路事先報名，2月22日晚上8點起開放報名，有興趣的民眾千萬別錯過。

新竹林管處表示，觀霧國家森林遊樂區位於新竹縣五峰鄉及苗栗縣泰安鄉交界，園區及周邊地區是周邊泰雅族傳統生活範圍，族人長期居住於此，順應自然環境生活，培養出與山林共存共榮的生活哲學與智慧。

為讓民眾感受觀霧地區的原住民文化，規畫在4月10日（六）及5月1日（六）上午11點至下午1點，舉辦2場次「我家門前有小溪─尋訪白蘭溪古道」戶外導覽觀察活動，每場活動各限額40名，共計80名，採網路事先報名，報名費每人350元。

活動邀請新竹縣五峰鄉白蘭部落耆老曾嘉慶mama，帶領大家漫步白蘭溪古道，聆聽耆老述說泰雅族故事、了解狩獵文化、山林禁忌、泰雅族與溪水之間的連結與辨識山林可食用野菜等，並享用獵人風味便當，體驗有別於繁忙都市生活的幽靜時光。

新竹林管處說，這2場活動也是觀霧國家森林遊樂區今年規畫舉辦12場「森川里海的祝福─我是公民科學家」系列主題活動之一，接下來還有9場精選主題活動，參加活動即有機會獲得觀霧國家森林遊樂區專屬精美好禮，有興趣參與的朋友要把握報名機會。