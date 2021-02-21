快訊

境外移入「陰陰陽陽」確診 指揮中心修改匡列隔離條件

中職／王維中實戰「開箱」飆速149公里 先發2局6上6下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹林管處邀泰雅族耆老 帶遊客尋訪白蘭溪古道

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
活動將邀請泰雅族耆老講解辨識山林植物之方法。圖／圈谷資訊股份有限公司提供
活動將邀請泰雅族耆老講解辨識山林植物之方法。圖／圈谷資訊股份有限公司提供

觀霧國家森林遊樂區及其周邊地區為泰雅族傳統生活範圍，為讓遊客認識泰雅族與山林間的人文歷史與過往風情，林務局新竹林區管理處將於4月及5月，在新竹縣五峰鄉白蘭部落各舉辦一場「我家門前有小溪─尋訪白蘭溪古道」戶外導覽觀察活動，每場活動限額40名，採網路事先報名，2月22日晚上8點起開放報名，有興趣的民眾千萬別錯過。

新竹林管處表示，觀霧國家森林遊樂區位於新竹縣五峰鄉及苗栗縣泰安鄉交界，園區及周邊地區是周邊泰雅族傳統生活範圍，族人長期居住於此，順應自然環境生活，培養出與山林共存共榮的生活哲學與智慧。

為讓民眾感受觀霧地區的原住民文化，規畫在4月10日（六）及5月1日（六）上午11點至下午1點，舉辦2場次「我家門前有小溪─尋訪白蘭溪古道」戶外導覽觀察活動，每場活動各限額40名，共計80名，採網路事先報名，報名費每人350元。

活動邀請新竹縣五峰鄉白蘭部落耆老曾嘉慶mama，帶領大家漫步白蘭溪古道，聆聽耆老述說泰雅族故事、了解狩獵文化、山林禁忌、泰雅族與溪水之間的連結與辨識山林可食用野菜等，並享用獵人風味便當，體驗有別於繁忙都市生活的幽靜時光。

新竹林管處說，這2場活動也是觀霧國家森林遊樂區今年規畫舉辦12場「森川里海的祝福─我是公民科學家」系列主題活動之一，接下來還有9場精選主題活動，參加活動即有機會獲得觀霧國家森林遊樂區專屬精美好禮，有興趣參與的朋友要把握報名機會。

如欲了解本次活動詳情，可在周一至周五8點30分至下午5點30分，電洽03-363-2488 圈谷彭小姐諮詢，網路報名網址為4月10日場次 https://www.accupass.com/go/2021-02-Guanwu 、5月1日場次 https://www.accupass.com/go/2021-03-Guanwu

活動將邀請泰雅族耆老帶領民眾漫步於白蘭溪古道。圖／圈谷資訊股份有限公司提供
活動將邀請泰雅族耆老帶領民眾漫步於白蘭溪古道。圖／圈谷資訊股份有限公司提供

延伸閱讀

新竹縣原民族產銷中心招商 租金每坪最低300元就可進駐

新竹縣人口淨遷入率連兩年全國最高 幼年人口比率全國第2

聯外道路貫通 藤枝森林遊樂區4月底重新開園

春節玩國家森林遊樂區 12星座攻略出爐

相關新聞

同意書達8成門檻 桃市府園區3路段明起騎樓可停機車

桃園市政府去年底宣布，除台鐵車站、桃園機場捷運長庚醫院站及市府園區周邊的騎樓禁停機車，其他區域則採取有條件開放。市府園區...

拍照遺落 新竹動物園馬來猴當起「低頭族」玩手機　

新竹市立動物園一隻馬來猴今被參觀民眾瞧見當起「低頭族」玩手機，只見猴子雙手拿著一隻智慧型手機，不時低頭、高舉手機研究，還...

卡司蒂菈樂玩DIY直播吃蛋糕 阿燦網美力推觀光工廠旅遊

桃園市長鄭文燦今天上午訪視蘆竹區金格食品卡司蒂菈樂園，與跨世代小粉絲Fifie一起DIY蛋糕、開箱試吃大啖達克瓦茲等新品...

新竹林管處邀泰雅族耆老 帶遊客尋訪白蘭溪古道

觀霧國家森林遊樂區及其周邊地區為泰雅族傳統生活範圍，為讓遊客認識泰雅族與山林間的人文歷史與過往風情，林務局新竹林區管理處...

桃園疫情管制3月1日結束 鄭文燦：與觀光工廠推新促銷旅遊

部桃重啟後疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區金格食品卡司蒂菈樂園，訪視觀光工廠防疫和試吃新品蛋糕，鄭表示，桃園疫...

水來囉！ 桃園、新竹一期稻上午放水助農民整田

桃園市一期稻作可灌溉區今天上午開始從石門水庫放水，預估預估一整天要放至少18萬噸原水，提供7174公頃稻田引水整田，原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。