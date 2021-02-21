捐款不減反增 山城國際青商會延續送暖
苗栗市山城國際青年商會延續愛心做公益傳統，會長謝瑋安等人號召下，募集物資今天捐贈人安、華山基金會苗栗縣據點，藉由人安、華山服務網絡，能將物資發送到社會的角落，讓愛心可以傳遞到有需求的弱勢族群手中。
捐贈的民生物資包括白米、麵線等民生物資，人安、華山基金會也頒感謝狀，謝瑋安表示，受疫情影響，許多行業受到波及，但會員發揮人饑己饑、人溺己溺精神，延續山城青商會傳統，今年的捐款不減反增，募集物資捐贈弱勢團體，希望拋磚引玉，讓更多民眾共同關心社區弱勢族群。
謝瑋安歡迎18歲至40歲青年加入山城青商會的行列，今年還會舉辦「擦亮世界角落」擦反光鏡、公益壘球賽等活動，發揮青年活力關心社會。
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