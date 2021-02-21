快訊

空汙釀禍？西濱車禍疑肇因能見度差 彭啟明：霧霾結合

影／濃霧中連環撞 他受傷倒車道剛爬起來 後車又輾上來　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園疫情管制3月1日結束 鄭文燦：與觀光工廠推新促銷旅遊

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）表示春節後市府將與觀光工廠推出旅遊促銷方案，結合戶外教學教案，吸引遊客、學生旅遊。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）表示春節後市府將與觀光工廠推出旅遊促銷方案，結合戶外教學教案，吸引遊客、學生旅遊。記者曾增勳／攝影

部桃重啟後疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區金格食品卡司蒂菈樂園，訪視觀光工廠防疫和試吃新品蛋糕，鄭表示，桃園疫情管制措施在3月1日結束，春節後市府將與觀光工廠推出一波旅遊促銷方案，觀光工廠與戶外教學教案結合，希望遊客、學生重新到桃園觀光工廠遊遊、戶外教學。

鄭文燦表示，本月22日即將開學，並希望疫情後推出春節旅遊方案，戶外教學可選擇到桃園觀光工廠體驗，金格食品卡司蒂菈樂園提出觀光工廠與戶外教學教案結合，不僅可當做學生戶外教學時數，也可體驗豐富多元的觀光，是戶外教學很好的方向。

鄭文燦呼籲，遊客和學生在疫情後到桃園旅遊可以放心、安心，桃園有30多家觀光工廠，選項多元、豐富，市府春節後將與觀光工廠推出旅遊促銷方案，希望遊客、學生重新到桃園觀光工廠旅遊和戶外教學。

桃園市長鄭文燦訪視金格食品卡司蒂菈樂園，表示春節後市府將與觀光工廠推出旅遊促銷方案，吸引遊客、學生旅遊。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦訪視金格食品卡司蒂菈樂園，表示春節後市府將與觀光工廠推出旅遊促銷方案，吸引遊客、學生旅遊。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）與跨世代小粉絲Fifie（右）DIY蛋糕和試吃品蛋糕，表示市府將與觀光工廠推出促銷方案，吸引遊客、學生旅遊。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）與跨世代小粉絲Fifie（右）DIY蛋糕和試吃品蛋糕，表示市府將與觀光工廠推出促銷方案，吸引遊客、學生旅遊。記者曾增勳／攝影

鄭文燦

延伸閱讀

客委會主委訪乙未保臺紀念公園 工程預計3月完工

PLG／領航猿終開放觀眾進場！ 鄭文燦開球 球迷橘海助攻

鄭文燦透露參訪高端疫苗 預計6月供應國產疫苗

3500萬劑疫苗何時施打？ 鄭文燦：尊重中央決定

相關新聞

桃園疫情管制3月1日結束 鄭文燦：與觀光工廠推新促銷旅遊

部桃重啟後疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區金格食品卡司蒂菈樂園，訪視觀光工廠防疫和試吃新品蛋糕，鄭表示，桃園疫...

水來囉！ 桃園、新竹一期稻上午放水助農民整田

桃園市一期稻作可灌溉區今天上午開始從石門水庫放水，預估預估一整天要放至少18萬噸原水，提供7174公頃稻田引水整田，原本...

職籃攻城獅隊球星拍反毒短片 教青少年拒絕毒品誘惑

為建立青少年反毒意識，新竹街口攻城獅職業籃球隊球星與新竹縣長楊文科及縣警局攜手拍攝反毒短片，透過球星的自身經驗，告訴年輕...

222營養師節 三區營養師加開營養門診

明天（2月22日）是營養師節，新竹市衛生局宣布，明天上午9至11點將在三區衛生所加開「營養門診」，若長者飲食習慣或民眾有...

湖口元宵燈會26日登場 邀民眾漫步9米長星光祈福廊道

元宵節即將到來，因應疫情，新竹縣湖口鄉公所將今年的「金牛報喜 湖迎春」元宵燈會調整為靜態展示，包含超過4.2米高的好客主...

苗栗基層農會改選第一階段投票 3地一級戰區投票排長龍

苗栗縣17個基層農會改選第一階段，今天上午9點到中午12點投票選舉農事小組組長及會員代表，競爭激烈被視為一級戰區苗栗市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。