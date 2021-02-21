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桃園疫情管制3月1日結束 鄭文燦：與觀光工廠推新促銷旅遊
部桃重啟後疫情緩和，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區金格食品卡司蒂菈樂園，訪視觀光工廠防疫和試吃新品蛋糕，鄭表示，桃園疫情管制措施在3月1日結束，春節後市府將與觀光工廠推出一波旅遊促銷方案，觀光工廠與戶外教學教案結合，希望遊客、學生重新到桃園觀光工廠遊遊、戶外教學。
鄭文燦表示，本月22日即將開學，並希望疫情後推出春節旅遊方案，戶外教學可選擇到桃園觀光工廠體驗，金格食品卡司蒂菈樂園提出觀光工廠與戶外教學教案結合，不僅可當做學生戶外教學時數，也可體驗豐富多元的觀光，是戶外教學很好的方向。
鄭文燦呼籲，遊客和學生在疫情後到桃園旅遊可以放心、安心，桃園有30多家觀光工廠，選項多元、豐富，市府春節後將與觀光工廠推出旅遊促銷方案，希望遊客、學生重新到桃園觀光工廠旅遊和戶外教學。
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