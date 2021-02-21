水來囉！ 桃園、新竹一期稻上午放水助農民整田

桃園市一期稻作可灌溉區今天上午開始從石門水庫放水，預估預估一整天要放至少18萬噸原水，提供7174公頃稻田引水整田，原本乾涸的水圳，上午從石門水庫後池附近注入原水，順著桃園大圳往下游灌溉區支線流源源不絕。

到了灌溉區附近已經有農民早在等著取水，有的動作快中午前田裡已經完成進水，預估7天到10天內可以插秧。

北區水資源局、農田水利會桃園辦事處、桃園市政府農業局表示，中央宣布桃園、新竹、苗栗一期稻作除了第三分區，其他分區都停灌，第三分區包括部分桃園市楊梅、新屋，還有新竹縣湖口、新豐，稻作面積合計7147公頃，原本預計2月1日供水，後來改到21日今天開始供水。桃竹苗一期稻停灌面積合計2萬7446公頃，光桃園休耕補償預估就要26億元，全部由中央支付。

北區水資源局表示，第3分區一期稻作從整地到收割，預估需要7000萬噸的水，石門水庫可以攻擊4千700萬噸，農田水利署管轄的埤塘負責供應2800萬噸其，他不足的水源從溪水調度，確保一期稻作能順利收割。