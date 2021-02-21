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職籃攻城獅隊球星拍反毒短片 教青少年拒絕毒品誘惑
為建立青少年反毒意識，新竹街口攻城獅職業籃球隊球星與新竹縣長楊文科及縣警局攜手拍攝反毒短片，透過球星的自身經驗，告訴年輕人如何面對壓力、低潮及拒絕毒品誘惑，決心反毒，才能逐夢未來。
縣警局表示，近年生醫園區及AI科技園區的發展，新竹縣不僅連續2年人口淨遷入率居全國最高，幼年人口比率占16.11%，也是全國第2高，代表新竹縣是相當年輕化的地方，而近10年毒品查獲量呈現增加趨勢，且吸毒人口年輕化，建立全民反毒、無毒校園的工作刻不容緩。
新竹街口攻城獅本季主打「來跟我風」的宣傳口號，除代表球員在球場上要吹起不畏強敵、永不放棄的逆風外，更要成為年輕人榜樣，縣警局特別邀請球隊總經理高景炎、總教練林冠綸以及多名球星，一起拍攝近2分半鐘的反毒宣導短片。
影片中，有新竹球王綽號之稱的成力煥用自身經歷，提醒青少年可透過身邊的親友協助，讓自己儘快脫離低潮；而「最強高中生」高國豪則告訴大家，要持續保持自己腦袋清楚，勇敢對外來的誘惑說不。
縣警局表示，「壓力、環境及好奇心」等因素，是年輕人最容易接觸毒品的途徑，因為當人們在低潮時容易遭受他人誘惑，但這並不是接觸毒品的理由，期望透過攻城獅球星在社群媒體及年輕族群間的號召力，帶起一股反毒風潮。
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