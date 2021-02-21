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222營養師節 三區營養師加開營養門診

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
明天是營養師節，新竹市衛生局宣布，明天上午9至11點將在三區衛生所加開「營養門診」。圖／新竹市政府提供
明天是營養師節，新竹市衛生局宣布，明天上午9至11點將在三區衛生所加開「營養門診」。圖／新竹市政府提供

明天（2月22日）是營養師節，新竹市衛生局宣布，明天上午9至11點將在三區衛生所加開「營養門診」，若長者飲食習慣或民眾有慢性疾病、牙口不全吃不好等症狀，營養師將量身訂做營養攝取，解決各種與營養有關的疑難雜症，明日看診者還可獲得限量100份精美餐墊。

東區及香山衛生所服務時間為每周三上午9點至11點，北區衛生所於每周四上午至11點。市長林智堅表示，竹市一區一營養師，不僅駐點在衛生所，還走入社區共餐據點、關懷據點、巷弄長照站，更發揮創意設計教案，包含我的餐盤六口訣、健康飲食秘笈、祖孫DIY健康輕食料理等，還推出爺奶美食競賽等趣味教學方式，讓民眾從遊戲中學習營養知識。他感謝營養師們的辛勞，幫助市民吃的好、吃的營養。

衛生局表示，竹市2018年陸續在三區衛生所成立社區營養推廣中心及分中心，由專業營養師駐點，開設「營養門診」，協助有飲食問題的長者、患有慢性疾病、牙口不全吃不好民眾，設計營養菜單，更教導營養教育，讓許多患有慢性疾病長者都受惠，吃得更營養。

曾來香山區營養門診的70歲林姓老翁說，以前為生計省吃減用，常吃湯圓跟炸地瓜解決一餐，到了中老年健康就出現問題，光是血糖藥一天就要3、4顆。還好透過社區營養師一年多來客制化營養教育，他現在只挑選健康食物，更懂得拿捏份量，面對喜愛的食物，謹記營養師建議不貪口，現在血糖藥物只剩下一顆。

同樣就診還有年邁又患重病的李姓婦女，她胃口極差，身體瘦弱，家屬緊急求助社區營養師，營養師設計出吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧菜單，讓李改善食慾，現在精神、體力變好了，還有體力走出戶外。

明天是營養師節，新竹市衛生局宣布，明天上午9至11點將在三區衛生所加開「營養門診」。圖／新竹市政府提供
明天是營養師節，新竹市衛生局宣布，明天上午9至11點將在三區衛生所加開「營養門診」。圖／新竹市政府提供
明天是營養師節，新竹市衛生局宣布，明天上午9至11點將在三區衛生所加開「營養門診」。圖／新竹市政府提供
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