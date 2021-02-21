湖口元宵燈會26日登場 邀民眾漫步9米長星光祈福廊道

元宵節即將到來，因應疫情，新竹縣湖口鄉公所將今年的「金牛報喜 湖迎春」元宵燈會調整為靜態展示，包含超過4.2米高的好客主燈「祈福牛」、全台最大許願湖及整點燈光秀、長達9米的星光祈福廊道等超過10項祈福許願燈區、光環境與數位祈福互動，現場同時發放「福氣到」蝙蝠意象許願卡，歡迎民眾2月26日至3月14日做好防疫措施前往欣賞祈福。

湖口鄉公所表示， 盼藉由舉辦喜慶的元宵舒緩疫情壓力，透過祈福許願各式花燈與光環境的呈現聚集更多正能量。燈會自2月26日至3月14日止，每天晚上5點至10點在湖口鄉王爺壟重劃區的湖心公園舉辦。

燈會規畫有聳立在湖心公園畔、超過4.2米高、穿著喜慶客家花布慶圖騰展現好客的主燈-祈福牛、全台最大許願湖及整點燈光秀、傳達幸福好兆頭的心想事成聖杯花燈與十全十美迎賓燈等。現場也將發放蝙蝠意象許願卡，歡迎民眾自行掛上長達9米、高2.5米的星光祈福廊道，在2021年許下美好的未來。

代表客家文化的客庄印象燈區，更是將客家花布的渲染之美及大紅燈籠高掛的節日喜慶，呈現出客庄秘境的幸福與喜樂；對牛彈琴互動燈及年獸報喜燈區，民眾賞燈時會有意外的驚喜喔：湖口交流道、光復路口上的燈籠祈福隧道，祝福今年一路紅到旺旺旺，好運發發發。

湖口鄉公所說，公所也做好防疫，燈會現場設置單一入出口，並進行賞燈民眾實名制與測量額溫等措施，要求民眾全程配戴口罩及禁止飲食，外圍部分則以燈飾繞行湖心公園四周，融入光環境的整體感又兼具警示的效果。