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苗栗基層農會改選第一階段投票 3地一級戰區投票排長龍

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣17個基層農會今天投票選舉農事小組組長及會員代表，一級戰區苗栗市農會今天一早出現排隊投票的長龍。記者范榮達／攝影
苗栗縣17個基層農會今天投票選舉農事小組組長及會員代表，一級戰區苗栗市農會今天一早出現排隊投票的長龍。記者范榮達／攝影

苗栗縣17個基層農會改選第一階段，今天上午9點到中午12點投票選舉農事小組組長及會員代表，競爭激烈被視為一級戰區苗栗市、通霄鎮及頭屋鄉農會今天一早出現排隊投票的長龍，硝煙味十足。

基層農會改選是縣長、鄉鎮市長等地方選舉操兵前哨戰，苗栗縣17個基層農會今天辦理小組長、會員代表選舉，應選小組長248人，候選人292人，應選會員代表674人，候選人764人，其中，苗栗市、通霄鎮及頭屋鄉競爭激烈，其餘幾乎西線無戰事，3月2日將辦理舉行理事、監事及出席上級農會會員代表選舉。

一級戰區的苗栗市農會16個小組，29人競爭，45名會員代表，62人登記；通霄鎮農會24個小組，30人候選，45名會員代表，72人登記；頭屋鄉農8個小組，8人參選，31個小組，43人競爭，三地今天一早都出現排隊投票的長龍。

苗栗縣17個基層農會今天投票選舉農事小組組長及會員代表，一級戰區苗栗市農會今天一早出現排隊投票的長龍。記者范榮達／攝影
苗栗縣17個基層農會今天投票選舉農事小組組長及會員代表，一級戰區苗栗市農會今天一早出現排隊投票的長龍。記者范榮達／攝影

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