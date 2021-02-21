苗栗基層農會改選第一階段投票 3地一級戰區投票排長龍

苗栗縣17個基層農會改選第一階段，今天上午9點到中午12點投票選舉農事小組組長及會員代表，競爭激烈被視為一級戰區苗栗市、通霄鎮及頭屋鄉農會今天一早出現排隊投票的長龍，硝煙味十足。

基層農會改選是縣長、鄉鎮市長等地方選舉操兵前哨戰，苗栗縣17個基層農會今天辦理小組長、會員代表選舉，應選小組長248人，候選人292人，應選會員代表674人，候選人764人，其中，苗栗市、通霄鎮及頭屋鄉競爭激烈，其餘幾乎西線無戰事，3月2日將辦理舉行理事、監事及出席上級農會會員代表選舉。