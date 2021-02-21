偽出國賞櫻！ 林智堅推竹市三大追櫻勝地

立春過後進入櫻花季，新竹市長林智堅今推薦三大賞櫻勝地，在市區就宛如置身日本賞櫻。包括新竹公園有「河津櫻」形成的櫻花林，搭配麗池、日式房舍景色最優；有櫻花小徑之譽的汀甫圳，以富士櫻、墨染櫻、山櫻打造出漸層花林；還有「左岸櫻花車道」嬌小河津櫻綻放，超過100公尺距離，最好拍。

林智堅說，竹市104平方公里面積裡有3大賞櫻處，都種植著不同品種櫻花，更有著默默櫻花英雄照顧。新竹公園美景其實是「櫻花爺爺」楊根棟與一群熱心志工出錢出力嫁接出來許多品種，由於他們細心照顧，櫻花才能盛開，花期更從2月持續到4月。

城市行銷處指出，竹市賞櫻首選就是火車站旁、櫻花面積最大的「新竹公園」目前盛開的櫻花為「河津櫻」，後續會有富士櫻、八重櫻、山櫻等不同品種櫻花綻放，花期可望持續到4月初。目前一大片的河津櫻搭配麗池、日式庭園、九曲橋，不管白天、晚上都有賞花人潮，還有民眾穿和服賞櫻，展現濃濃日本風情。

位於竹市東南街239巷內的汀甫圳，當地人譽為「櫻花小徑」，小巷子種植超過60棵的富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，形成桃紅、粉紅的漸層花林，民眾賞櫻時也能了解汀甫圳曾是重要灌溉水源之一歷史。

最後一個私房景點位於竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著駕訓班指標往前行，就能看見粉紅河津櫻花林，民眾也能輕鬆與櫻花合影。