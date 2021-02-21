新竹縣原民族產銷中心招商 租金每坪最低300元就可進駐

新竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，預計6月試營運，縣府規畫在2月舉辦3場招商說明會，介紹展銷中心未來規劃、徵選機制、租金計收及行銷方式，針對商家關切的租金問題，縣府表示，原本參考周邊行情訂價每坪1100元，為提供更具競爭力的條件，將租金調整為每坪300至500元，區域內以原住民為優先，歡迎有興趣的業者參與。

縣府原住民族行政處表示，展銷中心緊鄰台鐵竹東車站，是搭乘內灣線旅客必經之處，步行不到10分鐘可到全台最大客家市集竹東中央市場，地理位置相當好，園區則規畫為旅服中心、哇哈小舖、帕帕克基地、幾散市集、瑪覓餐桌及文化故事館6大區域，遊客可在哇哈小舖、帕帕克基地及幾散市集，購買原住民族與在地產品及DIY體驗，瑪覓餐桌則提供各類原住民料理。

為了徵求優良商家進駐，縣府舉辦「Wah!幾散竹東・原創之星三部曲」活動，分為徵選活動、培訓活動與創新創意競賽3個階段進行，目前已開始進行徵選，後續將邀請產學界各專業領域導師進行進駐前培訓及進駐後輔導。

原民處表示，行銷方式安排每季主題活動、每月市集及每日表演，透過美食、音樂、電影，規劃舉辦各類創意比賽、品嚐活動、音樂演出、露天電影院活動等，吸引民眾前往觀賞。縣府也將與台鐵及高鐵洽談合作，將園區文宣DM放置火車及高鐵車廂內，讓「Wah！幾散竹東」成為鐵道旅遊中的一環。