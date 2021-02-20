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桃園復興區迎接賞櫻人潮 改由景點業者自主防疫

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
為促進旅遊觀光、增加賞櫻人潮，復興公所研議22日起撤除位於台七線22.8K處的體溫量測站，將防疫措施改由各景點、餐廳、民宿、露營區及遊客等自主執行。圖／復興區公所提供
為促進旅遊觀光、增加賞櫻人潮，復興公所研議22日起撤除位於台七線22.8K處的體溫量測站，將防疫措施改由各景點、餐廳、民宿、露營區及遊客等自主執行。圖／復興區公所提供

桃園市復興區自本月15日起櫻花季期間，復興公所於台七線22.8K處設體溫量測站，進行量測體溫及檢視有無戴口罩，為促進旅遊觀光、增加賞櫻人潮，公所研議於22日起撤除體溫量測站，將防疫措施改由各景點、餐廳、民宿、露營區及遊客等自主執行。

復興區長游正英表示，自部立桃園醫院新冠肺炎疫情爆發以來，桃園市府即擴大防疫動作及措施，但是復興區一直以來並無任何居家檢疫及確診個案，足見復興區施行各景點、露營區、餐廳及民宿自主量測體溫、手部消毒工作卓有成效；2月15日起於台七線22.8K處設站進行量測體溫及檢視有無戴口罩，期間遊客及在地居民均能自主配合，且執行至今均未檢測到體溫過高或未戴口罩之情事，足見自主防疫已成為國人生活習慣。

復興區好山、好水，近期天候良好、道路順暢，正是賞櫻的好時機，民眾可放心來復興賞櫻；另推薦在地高冷蔬菜、椴木香菇等農特產品，目前正值蔬果最甜、最好吃、最營養的季節，歡迎相約到復興來賞櫻、採購兼品嚐美食。

賞櫻 露營區 口罩

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