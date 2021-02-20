客委會主委訪乙未保臺紀念公園 工程預計3月完工

桃園市府配合行政院客委會「浪漫台三線」計畫，爭取補助打造三大亮點建設都將在近期完工，其中1895乙未保台紀念公園暨地下停車場工程預計今年3月完工。桃園市長鄭文燦今天下午陪同行政院客委會主委楊長鎮前往視察工程進度。

鄭文燦表示，桃園升格後，市府推動公墓清理計畫，將第八公墓結合客家義民精神轉型為乙未保台紀念公園，將1895年客家保台戰爭的安平鎮之役再詮釋，並透過桃園埤塘文化的呈現及設置共融式遊樂場，形成一座兼具歷史、地景及兒童遊憩的大公園，工程經費約4.5億元，將提供市民一座兼具人文歷史與親子遊憩的空間，未來市府也將與客委會合作，推動更多客家亮點建設。

公園基地面積約3.55公頃，利用簡潔不落柱的環形跨橋「乙未之環」串連兩塊基地，彰顯客家人團結抵抗外敵與義勇保台精神，並設有連接地上與地下的記憶展示廳，未來可作為文化展演空間，公園內闢建地下一層停車場，可容納183位汽車席、36位機車席。

鄭文燦也表示，未來市府將拓寬育達路及復旦路、重整褒忠祠廟埕，並結合乙未保台紀念公園、復旦中學、壢新醫院等發展義民文化園區，使市民更親近、理解客家人硬頸、保鄉衛土的精神。此外，因安平鎮之役時產生許多的烈士及故事，地方誌及各家族間皆有記載，市府將先透過數位典藏及投影等方式呈現，待日後彙整完畢後以篆刻方式完整呈現。