苗栗流感疫苗還有近8000劑 衛生局籲民眾盡快施打

去年10月間一度引發民眾搶打的流感疫苗，苗栗縣目前仍有近8000劑，近來日夜溫差大，也是流感好發季節，苗栗縣衛生局呼籲民眾趕緊接種流感疫苗，尤其65歲以上老人及學齡前幼兒等重點族群，衛生局請民眾盡速前往各合約醫療院所及衛生所完成接種，以提升保護力。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣去年採購13萬6370劑公費流感疫苗，之後中央又陸續增撥9050劑，總計公費流感疫苗為14萬5420劑；縣內去年開打至今年2月15日止，共接種13萬7427劑，整體疫苗使用率已逾94.5%。由於接種流感疫苗後至少需2周時間才會產生足夠保護力，為使疫苗在流感流行季能發揮最大效益，苗栗縣配合中央擴大提供6個月以上未接種民眾接種至疫苗用罄為止，目前全縣還剩7993劑，民眾只要持健保卡前往83家流感疫苗合約醫療院所及衛生所即可進行接種。

衛生局張蕊仙局長呼籲，預防流感最有效方法就是接種流感疫苗，疾管署統計顯示流感重症患者有95%是沒有接受流感疫苗注射，尤其65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群務請盡快接種，保護自己生命安全，也可減少防疫負擔，縣衛生局為鼓勵公司行號員工集中接種，避免群聚事件發生，只要接種人數達20人以上，便可洽衛生局疫苗專線037-558101或各衛生所諮詢安排設站接種。