苗栗科技業24日徵才 台積電等大廠釋千餘職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署24日將在竹南科學園區舉辦科技業聯合徵才活動，包括台積電、聯華電子、京元電子等大廠釋出千餘個職缺，有意年後轉職者可把握機會。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心今天發布訊息表示，這場年後首場大型徵才活動鎖定光電、科技產業，參與企業包括台積電、聯華電子、京元電子、晶元光電、京鼎精密、智邦科技等20家廠商，釋出近1150個職缺。

苗栗就業中心指出，徵才職缺以技術員為大宗，另有品檢員、品保員及工程師、設備工程師、生產線主任及課長、製程工程師、機構設計工程師、電控設計工程師等職缺，也有廠商釋出業務專員、業務助理、庶務管理師及內部稽核人員等業務、行政類工作機會，對科技產業有興趣的民眾，可多加把握。

台積電在竹南科學園區設廠，依建廠計畫預估今年中完工營運。苗栗就業中心主任陳懷峰表示，台積電此次招募新人，應該就是為竹南新廠儲備人力，吸引苗栗地區求職及有意轉職民眾高度關注，已有不少人主動詢問徵才事宜。

徵才活動預計24日上午9時至下午1時，在竹南科學園區就業服務台（苗栗縣竹南鎮科研路36號2樓）辦理，苗栗就業中心提醒求職者，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，請戴口罩防疫，現場並將實施量測體溫及提供酒精乾洗手，如有發燒或有呼吸道症狀者，請勿進入會場。