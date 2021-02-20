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延後開學幼兒訪派出所扮財神 波麗士送圖案口罩氣氛熱
今天農曆初九天公生，桃園市龜山區一家幼兒園小朋友近50人，趁過年期間，由老師帶領前往龜山分局大林派出所拜年，小朋友裝扮財神在派出所大聲講恭喜發財吉祥話，童言童語說出新春平安，洋溢過年歡喜氣氛，大林所長鄒安晴彎下腰迎接幼兒參訪、贈送圖樣口罩，表示希望小朋友聽老師的話，戴口罩、勤洗手做好防疫。
國中小學延後至22日下周一開學，今天周六補班，龜山這家幼兒園老師趁機會帶領這群幼兒，前往鄰近的大林派出所參訪拜年，小朋友看到警察叔叔，童言童語天真活潑，讓派出所頓時充滿過年歡喜氣氛，鄒安晴和警員發送可愛的圖案口罩，順便用口語向幼兒「宣導」過馬路交通、不隨意與陌生人接觸，還要每天勤洗手、戴口罩做防疫，讓派出所有如幼兒園，警察叔叔與小朋友拉近距離。
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