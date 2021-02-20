快訊

澳網／77分鐘拍落布蕾迪 大坂直美奪生涯第四冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正月初九天公生 林智堅赴天公壇祈求天降甘霖

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
市長林智堅率各局處長、市府團隊前來天公壇祈福，希望老天爺能天降甘霖解決旱象。圖／市府提供
市長林智堅率各局處長、市府團隊前來天公壇祈福，希望老天爺能天降甘霖解決旱象。圖／市府提供

今天為農曆正月初九玉皇大帝生日，上午新竹市長林智堅就率市府團隊至天公壇上香祈福，林智堅表示，他向天公祈求疫情盡快結束，同時目前最重要的就是能下雨、天降甘霖，解決新竹地區的缺水旱象，保佑今年也能國泰民安、風調雨順。

林智堅表示，每一年他都與各局處長一同來參拜，感謝天公壇去年一整年保佑，更替今年祈福，同時也肯定天公壇廟方在平常就積極辦理公益活動，幫助許多弱勢民眾度過困難，因此上午才率市府團隊前來參香。

因應初九天公生參拜人潮，天公壇為加強防疫，也設管制出入口並有紅外線體溫感測器，民眾也都戴口罩；市長林智堅與天公壇主委陳顯榮、常務監事曾紹雄、市府各局處首長，向天公壇玉皇大帝祝壽，並上香祈求國泰民安。

市府民政處指出，天公壇廟方每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案等善行義舉，也先後捐贈警用及消防車給新竹市，包括捐贈偵防車給警察局、以及總值約5000萬元的各式救災車輛給消防局。

民政處還表示，天公壇建於清乾隆年間、擁有200多年歷史，不但是地方重要信仰中心，更照顧地方弱勢，給予新竹市民溫暖力量，民政處強調，在市府與地方議員、里長與民間力量合作之下，將會創造更好的新竹市。

新竹天公壇初九湧入民眾參拜，要為新的一年祈福上香。圖／市府提供
新竹天公壇初九湧入民眾參拜，要為新的一年祈福上香。圖／市府提供

新竹 林智堅 公益活動

延伸閱讀

藝術燈飾好美！新竹護城河上綻放凝結煙火

中職／新竹棒球場重建 蔡其昌盼螢幕加大

中職／新竹球場不怕吵？林智堅：居民習慣棒球聲

中職／新竹棒球場重建視察 林智堅透露將有40場賽事

相關新聞

延後開學幼兒訪派出所扮財神 波麗士送圖案口罩氣氛熱

今天農曆初九天公生，桃園市龜山區一家幼兒園小朋友近50人，趁過年期間，由老師帶領前往龜山分局大林派出所拜年，小朋友裝扮財...

正月初九天公生 林智堅赴天公壇祈求天降甘霖

今天為農曆正月初九玉皇大帝生日，上午新竹市長林智堅就率市府團隊至天公壇上香祈福，林智堅表示，他向天公祈求疫情盡快結束，同...

新竹縣校園防疫大消毒 已趕在開學日前完成

受疫情影響，全國高中職以下學校延後至2月22日開學，新竹縣環保局為了防疫，特派消毒大隊進入校園進行噴灑消毒，今天完成消毒...

客委會主委訪永安海螺文化園區 三亮點建設近期完工

桃園市府配合行政院客委會「浪漫台三線」計畫，爭取補助打造三大亮點建設都將在近期完工，其中永安海螺文化體驗園區、1895乙...

蔡壁如到竹北替藻礁公投拉連署 希望能順利跨越門檻

民眾黨籍立委蔡壁如今天到新竹縣竹北市關心鳳岡地區焚化爐興建案、聽取在地居民的聲音，同時不忘替大潭藻礁公投拉連署，她強調大...

影／舞龍大賽競爭激烈 「福苗龍藝」爭三連霸1分引恨

苗栗龍系列活動上午進行祥龍點睛儀式後，10支龍隊在縣立體育場展開舞龍競技，爭取三連霸的「福苗龍藝」隊賽前被看好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。