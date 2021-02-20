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正月初九天公生 林智堅赴天公壇祈求天降甘霖
今天為農曆正月初九玉皇大帝生日，上午新竹市長林智堅就率市府團隊至天公壇上香祈福，林智堅表示，他向天公祈求疫情盡快結束，同時目前最重要的就是能下雨、天降甘霖，解決新竹地區的缺水旱象，保佑今年也能國泰民安、風調雨順。
林智堅表示，每一年他都與各局處長一同來參拜，感謝天公壇去年一整年保佑，更替今年祈福，同時也肯定天公壇廟方在平常就積極辦理公益活動，幫助許多弱勢民眾度過困難，因此上午才率市府團隊前來參香。
因應初九天公生參拜人潮，天公壇為加強防疫，也設管制出入口並有紅外線體溫感測器，民眾也都戴口罩；市長林智堅與天公壇主委陳顯榮、常務監事曾紹雄、市府各局處首長，向天公壇玉皇大帝祝壽，並上香祈求國泰民安。
市府民政處指出，天公壇廟方每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案等善行義舉，也先後捐贈警用及消防車給新竹市，包括捐贈偵防車給警察局、以及總值約5000萬元的各式救災車輛給消防局。
民政處還表示，天公壇建於清乾隆年間、擁有200多年歷史，不但是地方重要信仰中心，更照顧地方弱勢，給予新竹市民溫暖力量，民政處強調，在市府與地方議員、里長與民間力量合作之下，將會創造更好的新竹市。
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