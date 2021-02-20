新竹縣校園防疫大消毒 已趕在開學日前完成

受疫情影響，全國高中職以下學校延後至2月22日開學，新竹縣環保局為了防疫，特派消毒大隊進入校園進行噴灑消毒，今天完成消毒作業，教育處則已備妥防疫物資整備，開學後也將加強校園師生與健康自主管理宣導，縣府也表示會確實配合中央單位防疫工作。

縣長楊文科表示，為讓師生安心迎接開學，縣府環保局消毒大隊在春節開工第1天就出動，前進校園以及公共場所環境消毒，目前已全面已完成轄內128所高中職以下與公立幼兒園校園周邊與校內戶外公共環境消毒工作，未來也將持續進行縣內各場所防疫消毒。

教育處則表示，開學前已要求各高中職以下各級學校做好校園消毒防疫工作，並加強校園師生與健康自主管理宣導，提醒老師協助防疫措施按照標準進行，入校前體溫測量學生、手部消毒，隨時注意學生身體狀況，若有不適立即通報。

防疫物資如酒精、漂白水，已於2月初發放到各校，以利校園消毒作業，縣府各局處及鄉鎮市公所也積極配合，楊文科則再強調，呼籲民眾勤洗手、戴口罩，避免觸摸眼鼻口外，保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，以降低感染風險。