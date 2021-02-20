客委會主委訪永安海螺文化園區 三亮點建設近期完工

桃園市府配合行政院客委會「浪漫台三線」計畫，爭取補助打造三大亮點建設都將在近期完工，其中永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園預計3月完工，台灣客家茶文化館預計於5月底完工。桃園市長鄭文燦今天下午陪同行政院客委會主委楊長鎮前往視察工程進度。

兩人首站前往位在新屋區永安漁港北岸的海螺文化體驗園區視察，楊長鎮表示，新屋、觀音是全世界少見的海洋客家，海螺文化館以當地客家海洋生活、非常有人情味及人文意象的「海螺」造型向鄉土致敬，中央及地方團隊合作呈現高難度的設計。

他說，觀音、新屋的土地非常貧瘠，先民必須在海上討海、路上耕作，海陸並進、聯合作戰才能夠維持生活，建在陸地上的海螺是遙向台灣海峽，把陸地跟海洋連接起來，是非常成功的作品，也把海洋客家文化表達出來，感謝桃市府團隊交出的成績單。

鄭文燦表示，客委會與市府合作的三大前瞻亮點建設，包括新屋的海螺文化館體驗園區、平鎮的乙未保台紀念公園、龍潭的臺灣客家茶文化館等三個建設都會在今年完工。永安石滬是桃園十大美景，新屋也是海洋客家文化的發源地，海螺代表過去客家先民與海搏鬥的精神，文化館將來會採取公辦民營的方式，提供辦展覽及遊客服務中心。