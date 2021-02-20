快訊

澳網／77分鐘拍落布蕾迪 大坂直美奪生涯第四冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客委會主委訪永安海螺文化園區 三亮點建設近期完工

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
永安海螺文化體驗園區結合在地特有的牽罟、吹海螺及石塭捕魚等客家傳統捕魚文化特色，打造海螺館。記者高宇震／攝影
永安海螺文化體驗園區結合在地特有的牽罟、吹海螺及石塭捕魚等客家傳統捕魚文化特色，打造海螺館。記者高宇震／攝影

桃園市府配合行政院客委會「浪漫台三線」計畫，爭取補助打造三大亮點建設都將在近期完工，其中永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園預計3月完工，台灣客家茶文化館預計於5月底完工。桃園市長鄭文燦今天下午陪同行政院客委會主委楊長鎮前往視察工程進度。

兩人首站前往位在新屋區永安漁港北岸的海螺文化體驗園區視察，楊長鎮表示，新屋、觀音是全世界少見的海洋客家，海螺文化館以當地客家海洋生活、非常有人情味及人文意象的「海螺」造型向鄉土致敬，中央及地方團隊合作呈現高難度的設計。

他說，觀音、新屋的土地非常貧瘠，先民必須在海上討海、路上耕作，海陸並進、聯合作戰才能夠維持生活，建在陸地上的海螺是遙向台灣海峽，把陸地跟海洋連接起來，是非常成功的作品，也把海洋客家文化表達出來，感謝桃市府團隊交出的成績單。

鄭文燦表示，客委會與市府合作的三大前瞻亮點建設，包括新屋的海螺文化館體驗園區、平鎮的乙未保台紀念公園、龍潭的臺灣客家茶文化館等三個建設都會在今年完工。永安石滬是桃園十大美景，新屋也是海洋客家文化的發源地，海螺代表過去客家先民與海搏鬥的精神，文化館將來會採取公辦民營的方式，提供辦展覽及遊客服務中心。

海螺曲紋造型採無梁版設計，施工非常辛苦，如今已接近完工，感謝謝施工團隊及客委會全力支持，桃園的三大亮點建設，今主委視察完畢後工程進入收尾階段了，會把營運前的準備做好。

桃園市長鄭文燦陪同行政院客委會主委楊長鎮前往新屋區永安海螺文化體驗園區視察。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦陪同行政院客委會主委楊長鎮前往新屋區永安海螺文化體驗園區視察。記者高宇震／攝影

客委會 行政院 鄭文燦

延伸閱讀

客委會主委訪視東興圳景觀再造 承諾協助後續工程進行

六堆300年慶典 屏東縣府將打造客家博物館結合智慧科技

他求問新屋落成拜拜事宜 驚曝親戚見「地基主」現身

客委會擴大成立「語言發展處」 扎根社區推廣客語

相關新聞

延後開學幼兒訪派出所扮財神 波麗士送圖案口罩氣氛熱

今天農曆初九天公生，桃園市龜山區一家幼兒園小朋友近50人，趁過年期間，由老師帶領前往龜山分局大林派出所拜年，小朋友裝扮財...

正月初九天公生 林智堅赴天公壇祈求天降甘霖

今天為農曆正月初九玉皇大帝生日，上午新竹市長林智堅就率市府團隊至天公壇上香祈福，林智堅表示，他向天公祈求疫情盡快結束，同...

新竹縣校園防疫大消毒 已趕在開學日前完成

受疫情影響，全國高中職以下學校延後至2月22日開學，新竹縣環保局為了防疫，特派消毒大隊進入校園進行噴灑消毒，今天完成消毒...

客委會主委訪永安海螺文化園區 三亮點建設近期完工

桃園市府配合行政院客委會「浪漫台三線」計畫，爭取補助打造三大亮點建設都將在近期完工，其中永安海螺文化體驗園區、1895乙...

蔡壁如到竹北替藻礁公投拉連署 希望能順利跨越門檻

民眾黨籍立委蔡壁如今天到新竹縣竹北市關心鳳岡地區焚化爐興建案、聽取在地居民的聲音，同時不忘替大潭藻礁公投拉連署，她強調大...

影／舞龍大賽競爭激烈 「福苗龍藝」爭三連霸1分引恨

苗栗龍系列活動上午進行祥龍點睛儀式後，10支龍隊在縣立體育場展開舞龍競技，爭取三連霸的「福苗龍藝」隊賽前被看好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。