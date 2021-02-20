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蔡壁如到竹北替藻礁公投拉連署 希望能順利跨越門檻

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委蔡壁如到竹北靜善宮開反焚化爐興建案座談會，同時替大潭藻礁公投拉連署。記者巫鴻瑋／攝影
立委蔡壁如到竹北靜善宮開反焚化爐興建案座談會，同時替大潭藻礁公投拉連署。記者巫鴻瑋／攝影

民眾黨籍立委蔡壁如今天到新竹縣竹北市關心鳳岡地區焚化爐興建案、聽取在地居民的聲音，同時不忘替大潭藻礁公投拉連署，她強調大潭藻礁是世界少有的自然生態景觀，希望能透過公民的力量將藻礁保留下來，目前連署書已有10餘萬份，2月底前必須募集到至少29萬份連署書。

蔡壁如表示，各地的環境議題她都十分關注，尤其大潭藻礁的公投連署截止在即，大潭藻礁是台灣稀有的世界級景觀，存在至少7600年，每年生長速度只有0.1公分，因此中油的開發計畫等於會破壞當地珍貴的自然環境，過去藻礁在桃園海岸線近30公里，如果不阻止開發，美麗的自然景觀將不復存在。

今天下午民眾黨召集地方居民針對縣府以BOO方式在鳳岡地區興建焚化爐，在靜善宮前廟埕進行座談會聽取民眾意見，蔡壁如承諾會將民眾意見整理後替地方發聲，但也希望同為可能成為工程開發受害者的鳳岡居民，能同樣體會大潭藻礁有可能消失的不可逆後果，替藻礁公投連署，為保護環境盡一分力。

不少參與座談會的農民，也在座談會後拿取連署書，蔡壁如則再強調，目前連署書數量未達門檻，因此十分需要各界關心環境的民眾支持與幫忙，距公投第二階段連署截止僅剩一個多禮拜，希望參與連署的民眾也要向身邊親朋好友推廣，一同跨越公投連署門檻的目標。

大潭藻礁 公投 蔡壁如

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