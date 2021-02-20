影／舞龍大賽競爭激烈 「福苗龍藝」爭三連霸1分引恨

苗栗 龍系列活動上午進行祥龍點睛儀式後，10支龍隊在縣立體育場展開舞龍競技，爭取三連霸的「福苗龍藝」隊賽前被看好，但遭遇「禾豐龍藝」的強勢挑戰，最後僅以1分的些微差距屈居銀質獎，獲得金質獎的「禾豐龍藝」全隊穿著草綠服，還搭配「舞魚」，充滿創意及特色，獲得評審青睞而奪冠。

舞龍競技大賽是苗栗 龍的重頭戲，今年因疫情影響，移師到縣立體育場籃球場競技，不開放民眾參觀，但全程現場直播，市公所邀請7名專業舞龍評審，每支龍隊表演剔除頭、尾2名評審分數後，取其中5名評審的成績計算，參賽各龍隊訓練已久，期盼爭取佳績，比賽競爭激烈。

爭取三連霸的「福苗龍藝」隊最後出場，流暢、充滿活力的套路演出，場邊喝采聲不斷，展現志在必得氣勢，但公布成績卻以1分之差落後前一隊表演的「禾豐龍藝」，未能蟬聯今年舞龍競技大賽冠軍，全隊一度不服提出書面抗議，評審說明評分項目並非僅舞龍技藝一項，還有創意、造型等多項評分，溝通後終於接受並上台領獎。

今年苗栗 龍客家舞龍競技大賽成績如下，金質獎「禾豐龍藝」獎金5萬元；銀質獎分別是「福苗龍藝」、「三義龍藝」各獲獎金4萬元；銅質獎「尚好舞龍隊」、「聯興龍藝」、「苗栗神龍館」，獎金3萬元；「鶴聯龍藝」、「聯大文觀系龍隊」、「二岡坪祥龍隊」、「福星田寮龍藝」4隊獲優勝，獎金2萬2000元。另外頒發龍藝創新獎「三義龍藝」、龍藝永續獎「二岡坪祥龍隊」、龍藝團隊獎「福苗龍藝」、龍藝造型獎「鶴聯龍藝」， 獎金1萬元。