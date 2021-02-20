桃園機車汰舊換新補助草案出爐 最高補助9千元

多個縣市今年機車汰舊換新補助遲未公告，桃園市考量疫情趨緩，今年度機車汰舊換新補助草案研擬出爐，換購電動機車最高補助9千元與去年相同、換購七期機車則從9千元縮水至3千元，今年各補助限量1萬輛避免相互排擠，新購電動機車則補助4千元，限8千輛，環保局長呂理德說，補助仍以六都最高為目標，下周三將送市政會議討論。

環保署近年補助機車汰舊換新，桃市也自行加碼以鼓勵民眾加速淘汰老舊機車，經市府大力補助，桃園二行程機車從2013年21萬7千輛降至3萬3千輛，淘汰率84.6%，僅占全市機車2.7%，剩餘數及市占率皆為六都最低，電動機車充換電站則已有1261站。

不過，桃園市今年度的機車汰舊換新補助辦法迄今還未出爐，不少民眾紛紛致電詢問環保局，經空氣保護品質科規畫，草案已先完成，最受矚目的1到4期機車汰舊換新電動機車仍為9千元，與去年一樣，加上環保署提供3千元補助，總共可領到1萬2千元。

至於換購7期機車去年補助9千元，今年一口氣縮水至3千元，呂理德說明，因今年出廠新車皆為7期機車，且考量燃油機車仍對環境有汙染，加碼補助有縮減，至於新購電動機車補助也因環保署補助有遞減，桃市加碼部分也從去年6千元略減為今年4千元。

空保科長張書豪說，今年補助金額略有變動，補助件數也有調整，因去年補助換購電動機車與7期燃油機車皆為9千元，且合計限額1萬5千輛，受理之後發現，因為金額相同，民眾對於換購燃油機車意願較高，反而排擠了電動機車額度，今年將分開收件。

今年六都目前僅北市完成公告電動運具促進計畫，汰舊換新電動機車補助9千元、新購電動機車4千元等，以桃市擬定的汰舊換新辦法草案相比，與北市補助內容差不多，還多了換購7期燃油機車3千元的補助，相對優厚，但仍待市政會議討論後通過才定案。