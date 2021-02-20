客委會主委訪視東興圳景觀再造 承諾協助後續工程進行

竹北市東興圳景觀再造第一期工程春節前完工開放，成為了過年期間居民散步休閒的熱門去處，公26及綠41目前也正辦理驗收，將於2月底開放，今天上午客委會主委楊長鎮在縣長楊文科陪同下進行訪視，楊長鎮也承諾後續的二期工程，客委會會給予支持，還表示「建設不是快就好，品質才是最重要的」。

楊長鎮指出，東興圳是現代化過程中的特殊區位，過去此地保留客家農村的傳統歷史人文，但隨著竹北都市化，讓農村景觀不復存在，因此東興圳的景觀再造是找回農業時代的水圳景觀，讓年輕人也有機會了解在地的客家文化與歷史。

楊文科則說，東興圳已有200多年歷史，過去是重要的灌溉水圳，近年也成為都市中難得的綠帶，加上竹北市居民多居住在大樓，活動空間不足，因此將水圳沿線改造為公園，相信能為民眾帶來不少休閒空間，又能增加文化保存意涵，目前一期工程已陸續完工，二期工程則正進行招標，希望能藉中央協助，讓後續工程計畫能順利進行。

被問到二期工程有施工延宕，楊長鎮則強調，公共建設並不是只要求速度快就好，在工程完工的品質上才是重點，而施工期間當然會造成民眾的不方便，他表示經過今天訪視一期工程的結果，相信後續計畫陸續完工後，一定能獲得民眾的肯定，而客委會也會繼續協助地方政府來完成工程進行。

工務處長林鶴斯則說明，二期工程分為汾陽堂、公3公園及民俗公園3個工區，採併案發包最有利標方式辦理，預算5500萬元，已於2月9日上網招標，歡迎優質廠商踴躍參與投標，同時預計於3月決標，希望能在6月順利竣工。