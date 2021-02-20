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客委會主委訪視東興圳景觀再造 承諾協助後續工程進行

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
東興圳是竹北新市區重要的綠帶，過去也是農村重要的灌溉水源。記者巫鴻瑋／攝影
東興圳是竹北新市區重要的綠帶，過去也是農村重要的灌溉水源。記者巫鴻瑋／攝影

北市東興圳景觀再造第一期工程春節前完工開放，成為了過年期間居民散步休閒的熱門去處，公26及綠41目前也正辦理驗收，將於2月底開放，今天上午客委會主委楊長鎮在縣長楊文科陪同下進行訪視，楊長鎮也承諾後續的二期工程，客委會會給予支持，還表示「建設不是快就好，品質才是最重要的」。

楊長鎮指出，東興圳是現代化過程中的特殊區位，過去此地保留客家農村的傳統歷史人文，但隨著竹北都市化，讓農村景觀不復存在，因此東興圳的景觀再造是找回農業時代的水圳景觀，讓年輕人也有機會了解在地的客家文化與歷史。

楊文科則說，東興圳已有200多年歷史，過去是重要的灌溉水圳，近年也成為都市中難得的綠帶，加上竹北市居民多居住在大樓，活動空間不足，因此將水圳沿線改造為公園，相信能為民眾帶來不少休閒空間，又能增加文化保存意涵，目前一期工程已陸續完工，二期工程則正進行招標，希望能藉中央協助，讓後續工程計畫能順利進行。

被問到二期工程有施工延宕，楊長鎮則強調，公共建設並不是只要求速度快就好，在工程完工的品質上才是重點，而施工期間當然會造成民眾的不方便，他表示經過今天訪視一期工程的結果，相信後續計畫陸續完工後，一定能獲得民眾的肯定，而客委會也會繼續協助地方政府來完成工程進行。

工務處長林鶴斯則說明，二期工程分為汾陽堂、公3公園及民俗公園3個工區，採併案發包最有利標方式辦理，預算5500萬元，已於2月9日上網招標，歡迎優質廠商踴躍參與投標，同時預計於3月決標，希望能在6月順利竣工。

文化局長李安妤則表示，一期工程中的公27、28公園在開放後獲得許多民眾迴響，公園內自然生態豐富，目前正規畫在沙池旁增設手動式汲水井，呼應東興圳水環境特色並增加遊戲趣味，也將廣納民眾意見，營造四季不同景色，即將開放的綠41還有種植過去客家聚落常見的果樹，並設有體驗農園，將提供興隆國小作為師生食農教育示範場地。

客委會主委楊長鎮聽取簡報，一期工程已陸續完工開放。記者巫鴻瑋／攝影
客委會主委楊長鎮聽取簡報，一期工程已陸續完工開放。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科陪同客委會主委楊長鎮進行東興圳景觀再造一期工程訪視，楊長鎮對於成果十分滿意。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科陪同客委會主委楊長鎮進行東興圳景觀再造一期工程訪視，楊長鎮對於成果十分滿意。記者巫鴻瑋／攝影
東興圳是竹北新市區重要的綠帶，過去也是農村重要的灌溉水源。記者巫鴻瑋／攝影
東興圳是竹北新市區重要的綠帶，過去也是農村重要的灌溉水源。記者巫鴻瑋／攝影

客委會 楊文科 北市

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