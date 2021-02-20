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桃園工廠燒化骨水殘餘桶釀空汙 環保局：最高可罰500萬
桃園市蘆竹區蘆興南路1處鐵皮工廠昨天下午發生火警，濃濃黑煙直竄天際，消防獲報灌救，現場燃燒為氫氟酸殘餘桶（氫氟酸即化骨水），隨即請求除汙車支援，火勢雖在2個多小時內撲滅，但已經造成空汙與水汙染，市府環保局指出，汙染情形皆將依法告發，空汙可處10萬至500萬元不等罰款，水汙可處3萬元至300萬元不等罰款。
桃園市環保局指出，該工廠昨下午2點多發生火災，稽查員以手持式直讀儀器量測下風處空氣總揮發性有機化合物為0.8ppm，雖查詢事故點鄰近環保署空氣品質監測站，下午4點至5點間的空氣品質指標AQI介於42至49間，屬「良好」範圍，不過工廠大火已明顯造成空汙，已違反空汙法第32條規定，所以將處10萬以上、500萬元以下罰款。
至於水汙染部分，環保局指出，雖在火災當下同步要求業者進行消防廢水圍堵，並針對圍堵區廢水進行水質採樣檢測，因業者無法有效收集，導致消防廢水溢流，且經檢測廢水酸鹼度接近酸性，所以將依違反水汙染防治法第30條第1項規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
該鐵皮工廠作為倉儲使用，內部存放大量喇叭等易燃物，以及俗稱「化骨水」的氫氟酸殘餘桶，環保局也強調，昨天已要求業者應儘速將火災產生的廢棄物，委託合格清除處理業者處理，經環保局審查核准後才能進行清除。
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