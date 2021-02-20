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桃園智慧公車站牌增設座椅 便民又省錢

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市交通局近期在既有智慧站牌增設座椅，既突破道路空間限制，也提供乘客休息空間。桃園市交通局提供
桃園市交通局近期在既有智慧站牌增設座椅，既突破道路空間限制，也提供乘客休息空間。桃園市交通局提供

桃園市交通局前年結合最新科技的電子紙、太陽能及候車座椅等元素，首創「智慧節能電子紙站牌」，除設置座椅，並提供公車即時動態資訊。不過為避免陰天或建築物遮蔭影響太陽能板運作，交通局近期在既有智慧站牌增設座椅，既突破道路空間限制，也提供乘客休息空間，今年會持續增設。

電子紙站牌採太陽能與4G科技，建置成本一座僅20至30萬，低於智慧型候車亭所需的40至50萬，不僅節能省電，還可解決智慧型候車亭占地面積大，且需開挖道路埋設電線的問題。交通局2019年推出至今已設置101座電子紙站牌，但若天氣不穩定，恐影響電子紙運作。

因此交通局2020年起改在既有LCD、LED智慧站牌，陸續建置24座單人座式座椅，材質防曬、防水，既突破道路條件，也提供年長者、行動不便者或有生理需求的民眾短暫休息的空間；設置1個座椅的成本僅需9500元，因成效良好，交通局預計今年將再建置40座，並以主要幹線公車沿線站位為優先設置站點。

此外，桃園市也推動公車停靠區標準化，於站牌前畫設長12公尺、寬3公尺的公車停靠區，並於停靠區前後各劃設4公尺禁止臨時停車線，以保持公車進出站位應有的20公尺淨空範圍。

交通局公共運輸科技正林宗漢指出，設置停靠區，可讓公車司機和乘客更易於辨識公車停靠點，同時避免民眾臨停；截至1月底，交通局已於全市94處臨停較嚴重或公車頻繁出入地帶，畫設標準公車停靠區，期待藉此提升公車運轉效率，也保障候車民眾上下車的安全。

桃園市推動公車停靠區標準化，讓公車司機和乘客更易於辨識公車停靠點，同時避免民眾臨停。記者朱冠諭／攝影
桃園市推動公車停靠區標準化，讓公車司機和乘客更易於辨識公車停靠點，同時避免民眾臨停。記者朱冠諭／攝影

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