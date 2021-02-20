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桃園八德往高鐵桃園站市區公車增1路線 22日上路

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
為擴大服務八德擴大重劃區、大湳與內壢地區民眾，桃園市交通局今天宣布，市區公車208A「八德-捷運高鐵桃園站」路線將於後天（22日）起正式通車營運。圖／桃園市交通局提供
為擴大服務八德擴大重劃區、大湳與內壢地區民眾，桃園市交通局今天宣布，市區公車208A「八德-捷運高鐵桃園站」路線將於後天（22日）起正式通車營運。圖／桃園市交通局提供

為擴大服務八德擴大重劃區、大湳與內壢地區民眾，桃園市交通局今天宣布，市區公車208A「八德-捷運高鐵桃園站」路線將於後天（22日）起正式通車營運，該條路線也是八德往返高鐵站的第2條公車路線，將由統聯客運服務，民眾可多加利用搭乘。

桃園市交通局長劉慶豐說，208A「八德–捷運高鐵桃園站」路線由八德建德路溪濱公園站發車，行駛建德路、豐德路、豐田路、興豐路、介壽路（大湳及更寮腳地區）、廣福路、永豐路，銜接中華路（台一線）、中園路、中正東路、青昇路、高鐵北路至高鐵桃園站，平假日行駛8班次，收費方式採里程計費，全程票價61元、半票30元，並享持市民卡乘車買1送1優惠（第2趟優惠18元）、票價上限60元與捷運轉乘優惠。

208A為208公車路線副線，沿途行經八德國中、茄苳國小、永豐高中、新興高中、桃園醫院、日月光公司、內壢火車站、中壢工業區、啟英高中、大江購物中心、高鐵桃園站與捷運高鐵桃園站等重要據點，迎合沿線居民通勤、通學與採買等交通需求。

交通局公共運輸科技正林宗漢說，208A公車路線去年8月至11月試辦上路，每班次搭乘約20人，雖然未達25人以上可轉為正式路線條件，但去年碰上疫情，試辦路線有此表現已屬亮眼，且3個月試辦期間運量還有上升趨勢，因此今年將正式上路營運。

市府交通局也提醒，民眾搭乘公車務必戴口罩，詳細路線資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站 https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/ 查詢，或可下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，以節省候車時間。

為擴大服務八德擴大重劃區、大湳與內壢地區民眾，桃園市交通局今天宣布，市區公車208A「八德-捷運高鐵桃園站」路線將於後天（22日）起正式通車營運。圖／桃園市交通局提供
為擴大服務八德擴大重劃區、大湳與內壢地區民眾，桃園市交通局今天宣布，市區公車208A「八德-捷運高鐵桃園站」路線將於後天（22日）起正式通車營運。圖／桃園市交通局提供

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