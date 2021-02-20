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影／苗栗火旁龍起手式 上午祥龍點睛群龍舞動

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式，10支龍隊群集苗栗市玉清宮廣場參加點睛，儀式後群龍舞動，隨後轉往縣立體育場進行舞龍競技大賽，今年「福苗龍藝」挑戰3連霸，格外受矚目，但因疫情影響，全程改為線上直播

苗栗市公所指出，祥龍點睛是苗栗龍的起手式，也是活動重要的文化科儀，上午9點在苗栗市玉清宮廣場舉行，經上奏表彰，玉清宮祀奉主神玉皇大帝、恩主公降下神靈附身後，神龍開始巡遊客庄，為地方趨吉避凶、祈福驅疫。

苗栗市長邱鎮軍、縣長徐耀昌、立委徐志榮、賴香伶、客委會副主委鍾孔炤及地方民代多人參與點睛儀式並擔任主祭官；今年受疫情影響，開光點睛儀式流程簡化，但市公所堅持保留取紅等科儀，盼以莊嚴隆重且符合客家敬神謝神的精神，恭請龍神降臨民間趨吉避凶。

點睛儀式後，龍隊移師縣立體育場外的籃球場進行舞龍競技；邱鎮軍表示，每年龍隊競技吸引的網路流量最大，因此今年比賽以中華電信高規格5G頻寬，搭配高畫質攝影機進行影像傳輸，讓無法到現場觀看的民眾，仍能夠透過苗栗龍官方臉書粉絲頁及You Tube頻道收看直播的比賽實況。

苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影
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苗栗（火旁）龍系列活動今天上午進行祥龍點睛儀式。記者胡蓬生／攝影
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