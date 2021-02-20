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開學前完成校園消毒 鄭文燦感謝師長落實防疫

聯合報 / 記者朱冠諭張裕珍／桃園即時報導
中小學即將於22日開學，環保局清潔隊加強消毒學校公共環境。記者朱冠諭／攝影
中小學即將於22日開學，環保局清潔隊加強消毒學校公共環境。記者朱冠諭／攝影

中小學即將於22日開學，全桃園739所各級學校，剩青溪國小跟觀音高中的消毒作業將於今天完成。市長鄭文燦今日至青溪國小視察校園防疫工作，除檢視公共環境消毒作業，也捲起衣袖，戴上手套和老師使用漂白水清潔課桌椅施，確保學生健康。

青溪國小加強防疫工作，開學前除有環保局清潔隊加強消毒室外遊樂空間，各班老師也使用漂白水和酒精清潔課桌椅，並在教室配置紫外線燈殺菌。校長萬榮輝表示，該校學生進入班級前，會以紅外線熱顯像儀量測學生體溫，另校內定時以稀釋漂白水或酒精，消毒教室門把、桌椅及幼兒園學童常使用的教具，減少學生接觸病毒機會。

鄭文燦感謝環保局花1周左右時間，完成所有校園的消毒作業，全桃園700多所幼兒園的校園大消毒，剩青溪國小跟觀音高中今天會全部完成，希望開學後各學校跟幼兒園繼續向學生宣導衛生教育，尤其今年春節前後，腸病毒和流感案例都減少，往年過年期間急診人數約3500人，今年降到2000人以下，代表防疫措施有效，衛教也很重要；等到正式開學後，屆時他會再到校園視察。

環保局長呂理德表示，本次校園消毒分兩階段，首先是初一到初五，完成363家私立幼兒園及36家非營利幼兒園開學前消毒作業，第二部分協同國軍33化兵群針對340所高中職以下學校，出動約600人使用漂白水進行消毒，相關作業已於20日全數完成；獎勵辛苦的清潔人員，值勤密度較高的發給5000元禮券，一般支援勤務發給3000元禮券。

教育局長林明裕表示，已發函全市共700多所各級學校做好校園消毒，提醒所有師長應協助防疫措施按照標準SOP進行，全程戴口罩、勤洗手，學生隨時注意自己身體狀況，若有不適要跟師長回報，希望度過疫情之後，所有的學習生活都能夠回到正軌。

桃園市長鄭文燦今日和青溪國小老師消毒教具。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今日和青溪國小老師消毒教具。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今日和青溪國小老師消毒教具。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今日和青溪國小老師消毒教具。記者朱冠諭／攝影

幼兒園 鄭文燦 禮券

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