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芎林鄉農會選舉爆文宣戰 總幹事聲淚俱下駁斥指控

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
橫山警分局派多名警員到現場維持秩序，就怕現場發生衝突混亂。記者巫鴻瑋／攝影
橫山警分局派多名警員到現場維持秩序，就怕現場發生衝突混亂。記者巫鴻瑋／攝影

全國各級基層農漁會選舉後天將登場，新竹縣芎林鄉農會卻爆出選舉文宣戰，現任農會代表余福順用夾報傳單質疑農會總幹事林冠伶經營農會績效不佳、購買農倉土地過程不透明，還指控林冠伶聘用自家人擔任農會要職；今天上午林冠伶出面開記者會澄清，一度眼淚潰堤稱「我也是領人薪水的員工」，認為一切都是選舉抹黑手段，將提告妨害名譽捍衛清白。

農會總幹事林冠伶在記者會上表示，針對農會代表余福順指控她「精打細算」向農業金庫借款買地蓋農倉；林冠伶說，農會購買土地花費1.1億並無借款，但在2019年的確有向農業金庫借款約8900萬元用於興建廠房及購置乾燥設備，乾燥機報價3300萬元，其中農糧署補助1200萬元，採購都有紀錄並非不透明或有利益輸送。

余福順則表示，文宣內容均為事實，他是以農會代表身分負責監督；余福順也在文宣上質疑農會理監事未盡監督之責，更表示林冠伶上任後讓家人擔任信用部、推廣股主任，就連兒子的女兒都被聘用爲職員，質疑是涉違反農會人事管理辦法，未利益迴避。

林冠伶則反駁余福順說法，並表示農會人事管理辦法是在2018年才修訂，而她的家人早在農會服務30多年以上，修法前就報請主管機關升職，不是如余福順所指控未利益迴避用自家人，而余福順所指的「兒子女友」擔任職員，則是兒子的同學通過考試進農會任職。

余福順還提出其他新竹縣農會都使用農糧署補助的烘乾機機型，質疑為何芎林農會另外選用機型採購，因此傳單上的質疑都很合理，並指如果總幹事不認事實，大可提出告訴；林冠伶則澄清農會最後採用亞電公司的乾燥機，是因乾燥機報價3300萬餘元，農糧署最高補助1200萬元，需自籌2100萬餘元，亞電報價1850萬元，經理監事一致決議向亞電公司採購。

林冠伶講到激動處更眼淚潰堤，批評是選舉抹黑，農會理事長范振欽則表示將對余福順正式提出妨害名譽告訴；上午記者會在芎林鄉農會直銷站召開，橫山警分局更派多名警員到現場維持秩序，就怕記者會現場發生衝突混亂。

橫山警分局派多名警員到現場維持秩序，就怕現場發生衝突混亂。記者巫鴻瑋／攝影
橫山警分局派多名警員到現場維持秩序，就怕現場發生衝突混亂。記者巫鴻瑋／攝影
林冠伶提出所有土地採購書面資料，並表示將對余福順提出妨害名譽告訴。記者巫鴻瑋／攝影
林冠伶提出所有土地採購書面資料，並表示將對余福順提出妨害名譽告訴。記者巫鴻瑋／攝影

農會 記者會

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