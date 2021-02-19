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疫情影響！藍綠黨團總召聯合交接 創桃市議會創舉

聯合報 / 記者張裕珍朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）致贈國民黨團新任幹部紀念品。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市長鄭文燦（中）致贈國民黨團新任幹部紀念品。圖／桃園市議會國民黨團提供

疫情影響，桃園市議會國民黨民進黨兩黨團今日在臨時會舉行前，聯合舉辦兩黨總召暨幹部交接典禮，成為桃園市議會創舉。市長鄭文燦表示，這代表政黨有所不同，但愛桃園、挺桃園、為桃園爭取最大權益的立場完全一致。

國、民兩黨團原分別訂定在農曆年前舉辦新卸任幹部交接，為避免群聚感染，決議改至今天臨時會前聯合舉辦。包括議長邱奕勝、國民黨團新任總召蘇家明、民進黨團總召黃景熙、無黨團結聯盟黨團總召李家興、各黨團幹部及市府團隊皆共同出席交接典禮。

鄭文燦表示，疫情期間將黨團總召交接縮小規模舉辦，雖然政黨有所不同，但針對愛桃園、挺桃園、為桃園爭取權利，國、民、無黨3黨團立場一致，強調府會會同心建設桃園，一起愛桃園挺桃園。

邱奕勝表示，議會的兩大政黨總召共同舉辦交接，是安定議會、安定市府政策重要力量，其中蘇家明當過升格前的桃園市長，行政歷練豐富，未來在市政推動及幫忙一定非常順利；而黃景熙從政經驗豐富，熟稔議會運作，加上無黨籍3黨總召合作，議會議事運作也一定穩健又穩定。

蘇家明表示，去年受到新冠肺炎影響，對整個桃園乃至全世界，都有很大衝擊，希望今年市府施政的第一要務，要苦民所苦，全力刺激商機，恢復各行各業的活力，他期許自己做好市府及國民黨團之間的溝通橋梁及平台。

黃景熙則建議，兩黨爭取統籌分配稅款，在疫情期間，桃園人受的經濟損害，盼爭取中央補助，讓桃園議會成為全台議會學習對象。

桃園市長鄭文燦（中）致贈國民黨團新任幹部紀念品。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市長鄭文燦（中）致贈國民黨團新任幹部紀念品。圖／桃園市議會國民黨團提供
民進黨新卸任總召交接，由市黨部主委張火爐（中）監交，新任總召黃景熙（右）、卸任總召陳治文（左）。圖／桃園市議會國民黨團提供
民進黨新卸任總召交接，由市黨部主委張火爐（中）監交，新任總召黃景熙（右）、卸任總召陳治文（左）。圖／桃園市議會國民黨團提供
國民黨團新卸任總召交接，由議長邱奕勝（中）監交，新任總召蘇家明（右）、卸任總召林政賢（左）。圖／桃園市議會國民黨團提供
國民黨團新卸任總召交接，由議長邱奕勝（中）監交，新任總召蘇家明（右）、卸任總召林政賢（左）。圖／桃園市議會國民黨團提供

疫情 國民黨 民進黨

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