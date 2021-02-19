被點名選台中市長？蔡其昌：熱身賽都還沒開始

立法院副院長蔡其昌被點名是2022年縣市長選舉中熱門的台中市長人選，今天他前往新竹市立棒球場視察時被問到有沒有參選可能，他則笑稱，就拿棒球比賽來比喻「連熱身賽都還沒開始，大家不用急啦」，強調要把現在眼前的工作做好，才會有下一步計畫，並表示「等政治比賽開始時要聊再聊，那時候時間還很多。」

蔡其昌受訪時表示，他與新竹市長林智堅的想法觀念很接近，都是認為要把眼前的工作先做好，才會有下一步動作，並稱這就是民主國家的真諦，今天只是作為中華職棒大聯盟會長的身分前來關心球場進度，希望能好好談棒球、推動棒球運動。

對於被問到外傳被點名參選台中市長，蔡其昌則回應今天的棒球場會勘行程不方便談論這些，不是來作政治活動，並以棒球比賽比擬「時間還沒有到、比賽還沒有開始，連熱身賽都還沒開始，大家不用急」。