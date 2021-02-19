桃園醫院「精神口罩」吸睛 出自義消巧思妙手

疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在指揮中心臨時記者會中配戴的桃園醫院急診室「精神口罩」吸睛，它是由義消蔡孟霖設計製作後送給桃醫急診室。蔡孟霖說，未來仍會持續挺醫護。

衛生福利部桃園醫院指出，「精神口罩」是由擔任義消的杏發紙業股份有限公司行銷經理蔡孟霖設計、打版製作後，贈送給桃園醫院醫護，表達對醫護的支持；上午的重啟桃園醫院記者會後，醫護人員為了表達感謝而將「精神口罩」致贈給陳時中。

蔡孟霖向中央社記者表示，他是新北市政府消防局第二大隊五工分隊的義消人員，擔任義消已有10餘年，因此，常與醫院急診室醫護人員接觸。

蔡孟霖指出，桃園醫院群聚案爆發後，他希望能替醫護人員打氣，因此，親自設計、打版製作原名為「生命之星EMS（緊急醫療服務）口罩」的「精神口罩」，這個月初送給桃園醫院急診室2000片，提供醫護人員使用。

蔡孟霖說，「精神口罩」設計概念是結合緊急醫療服務（EMS）及心電圖的樣式，象徵透過生命之星來搶救他人生命，未來桃園醫院的醫護只要有需要，「只要一通電話，我就會立刻幫忙」。