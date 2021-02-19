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新竹市立棒球場加緊施工 林智堅：明年職棒開打前啟用

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長林智堅（右2）與立法院副院長蔡其昌（右3）一同視察球場施工進度，對明年職棒開打前能投入使用表示有信心。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅（右2）與立法院副院長蔡其昌（右3）一同視察球場施工進度，對明年職棒開打前能投入使用表示有信心。記者巫鴻瑋／攝影

新竹市立棒球場前年啟動重建，市府投入12億經費，將打造可容納1萬名球迷的全新球場，今天下午市長林智堅立法院副院長蔡其昌前往視察，目前工程進度過半，林智堅表示市民和球迷都非常期待，希望能趕在明年職棒賽季開打前投入使用，未來新竹棒球場也將成為味全龍的主場。

市長林智堅表示，新竹棒球場1976年落成至今已有45年歷史，過去不少棒球賽都在這邊舉行，周圍也曾經因為全民棒球熱潮十分熱鬧，甚至連夜市和專門服務球員、球迷的旅館都在周邊設立，但隨著球場老舊，球場商圈也逐漸沒落，讓地方上一直有期待改建球場的聲音，希望能找回過去熱鬧的景象。

林智堅也被問到重建球場是否有居民反對的聲音，他則說這40幾年來球場是與新竹市民一同成長，因此球場能獲得新生，其實經過溝通後周邊的民眾都很支持，過去20年來也不斷有重建球場的計畫，但都沒有實際進行，直到2019年才順利推動重建計畫。

林智堅則特別提及此次能順利拆除老球場、蓋新球場，正好是因總統蔡英文提出「棒球3支箭」和前瞻基礎建設計畫，才能爭取到預算支持，同時頂新集團創辦人魏應充也大力看好，將新竹球場簽下作為「味全龍」主場，未來職棒在新竹更有看頭。

立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌在視察後則表示，期待新竹棒球場重建後提供球迷舒適的觀看體驗，打造有別於在家用螢幕觀賞的現場經驗，他也提到其實新竹球場腹地不大，與其他縣市的棒球場有別，但希望一定要做出特色，「來看球賽、邊吃米粉貢丸一定很特別」，要讓球迷不只是為球賽而來，更能透過在地特色吸引喜歡球場巡禮的民眾。

頂新集團創辦人魏應充近年積極推動味全龍球隊重返中職，因此在去年9月正式簽下10年經營權，將作為主場使用，他受訪時則表示希望新竹市這個科技城能結合新科技、5G設備運用在球場設施上，讓球迷耳目一新。

市府工務處則說明，棒球場工程含地下停車場共投入12億元，目前進度已超過55%，預計明年職棒開打前啟用，是竹竹苗唯一符合職棒規格的棒球場，可容納1萬名球迷，更讓竹市成為非六都外首個擁有職棒球隊的城市，希望能夠提供球迷觀賽舒服、球員喜愛的棒球場。

施工單位特地講解場館結構採用鋼模灌漿，水泥實際的觸感能讓場館質感提升。記者巫鴻瑋／攝影
施工單位特地講解場館結構採用鋼模灌漿，水泥實際的觸感能讓場館質感提升。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市立棒球場正進行重建工程，目前進度已超過55%。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市立棒球場正進行重建工程，目前進度已超過55%。記者巫鴻瑋／攝影
市府團隊與中華職棒大聯盟19日前往新竹市立棒球場視察，現場工程進度順利，預計明年完工啟用。記者巫鴻瑋／攝影
市府團隊與中華職棒大聯盟19日前往新竹市立棒球場視察，現場工程進度順利，預計明年完工啟用。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市立棒球場正進行重建工程，目前進度已超過55%。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市立棒球場正進行重建工程，目前進度已超過55%。記者巫鴻瑋／攝影
市長林智堅（右）與立法院副院長蔡其昌（左）一同視察球場施工進度，對明年職棒開打前能投入使用表示有信心。記者巫鴻瑋／攝影
市長林智堅（右）與立法院副院長蔡其昌（左）一同視察球場施工進度，對明年職棒開打前能投入使用表示有信心。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 林智堅 立法院

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