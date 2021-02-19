影／苗栗火旁龍活動授旗龍隊 祥龍點睛明天登場

苗栗（火旁）龍系列活動今年邁入第23年，雖然受疫情影響取消民俗踩街、（火旁）龍之夜2項重頭戲，但市公所為文化傳承的使命，仍保留開光點睛、化龍返天等重要儀式，今天上午並在苗栗火車站為龍隊授旗，明天將進行祥龍點睛、客家龍競技，21日起展開「龍巡客庄」，到台3線各大客庄祈福驅疫及廟埕巡演。

苗栗市公所在苗栗車站西站設置的客家龍神壇，昨天吉時已恭請三山國王廟龍神移駕並安座完成，市公所今天上午在西站廣場舉行記者會，安排舞龍，文創藝陣劇團「龍家將」也融合中國武術、傳統藝陣、將首文化、西方街舞等元素演出，演員頭戴龍臉面具、身穿華麗武服，十分搶眼。

苗栗市長邱鎮軍以「龍家將」裝扮現身，他強調苗栗子弟都是龍家將，因大家都是「跈龍」長大的孩子；邱鎮軍隨後與縣長徐耀昌等人為龍隊授贈「迎龍大旗」，提醒各龍隊在活動期間需謹守規矩、行事恭謹，為龍隊形塑良好形象。

邱鎮軍強調在防疫前提下，市公所縮減今年（火旁）龍活動規模，並以簡化儀式舉行開光點睛，明天上午在玉清宮舉行點睛儀式後，神龍開始巡遊客庄，為地方趨吉避凶，帶來祥瑞之氣、祈福驅疫。

祥龍點睛儀式明天上午9點將在玉清宮廣場舉行，上午10點20分在縣立體育場籃球場展開客家龍競技，比賽採線上直播方式，不開放民眾圍觀。

龍巡客庄時程分別是卓蘭鎮峨崙廟21日下午4點半、苗栗市五文昌廟23日下午3點、公館鄉五穀宮24日下午3點 、大湖鄉萬聖宮25日下午3點、大湖義民廟下午3點半、苗栗市玉清宮26日上午10點、天雲廟下午3點、頭份市永貞宮27日上午11點半至下午1點、頭份義民廟下午3點。