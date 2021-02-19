宛如阿爾卑斯！群山環繞金盞花海 26日在新竹尖石登場

新竹縣尖石鄉那羅部落金盞花季將在26日正式登場，今年推出深度探索遊程，邀請民眾前來預約體驗；縣府從15年前輔導尖石鄉種植香草，至今種植面積已有13公頃，那羅部落也因此有了「黃金香草部落」的稱號，而群山環繞花田的美景，讓人宛如置身阿爾卑斯山，那羅灣休閒農業發展協會也希望讓更多民眾享受花季美景。

那羅灣休閒農業發展協會表示，金盞花季將從2月26日延續到4月18日，今年以「山裏花見」為主題，因應疫情，活動均採預約制，每次招收以20人為上限，民眾前來就能進到那羅灣休閒農業區中的友善有機示範園區賞花，感受群山環繞和橘金色花海相映的美景。

民眾前來那羅灣金盞花季就可體驗手作金盞花麵包、部落特色料理、植物手染、香草精露及花草採集DIY，今年還增加了金盞花田中餐桌，讓體驗民眾直接在黃澄的花海間享用美食，更與在地朝日溫泉合作，安排泡湯行程。

主辦單位也規畫3條深度探索路線，暢遊那羅部落，縣府更加碼限量20組、價格優惠的的小資療癒遊程，有興趣的民眾都可上那羅灣休閒農業區FB粉絲團進行報名。

縣府農業處從2006年開始輔導尖石鄉種植香草，至今全鄉香草種植面積已有13公頃，種類包括金盞花、迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等，農業處也積極輔導部落發展有機友善種植。