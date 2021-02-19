桃園復興區光華山區位移高低差達3米 區長：隨時可能崩塌

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心，長期監測的大規模崩塌潛勢區，農曆春節前傳出邊顯位移導致農路中斷。區長游正英昨天會同水保局及專家學者前往會勘，他表示，位移情況愈來愈嚴重，農路形成近3米的高低差，隨時有崩塌危險，公所已做好防範措施，呼籲民眾不要驚慌。

游正英表示，光華山區崩塌潛勢區範圍約12公頃，目前專家預計可能坍塌面積達1.8公頃。水保局過年前就已監測到潛勢區位移加速，其中2月8日碰上下雨位移幅度最高達每日40公分，近日維持在正常值每日5公分。

公所機要秘書周宗營解釋，潛勢區位在光華山區農路間，農路原本就是坡頂岩塊剝落堆積所形成的不穩定岩屑層，經長年風化後產生滑動現象。光華山區崩塌潛勢區早在2016年發生小規模崩塌後，水保局就密切監控，包括在光華道路右側三光溪支流設攔砂壩護坡，防止塊體滑落至下方聯外道路（光華道路），也於潛勢區所在的農路三處設地表、地中伸縮儀，監測塊體移動、龜裂速度。以每日5公分為正常推進值，大於7公分則進行緊急應變措施。

大溪警方目前除封閉因路面位移已不堪使用的農路，也於潛勢區下方光華道路實施道路交通管制，管制措施為每日上午6點至深夜10點視狀況放行，深夜10點時至隔日上午6點禁止通行。

游正英表示，光華道路地基夠穩，及使崩塌也不致於損毀影響交通，但也避免萬一崩塌情形嚴重，影響後光華近200名住戶出入，已將罐頭、米、麵等物資運送至光華派出所，以備不時之需，後續也會持續關注位移狀況。此外，公所也正積極另闢新農路，讓當地水蜜桃、五月桃、竹筍、高麗菜等農特產品能正常輸出。