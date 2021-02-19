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桃園復興區光華山區位移高低差達3米 區長：隨時可能崩塌

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
復興區光華山區大規模崩塌潛勢區塊體邊界龜裂。記者高宇震／翻攝
復興區光華山區大規模崩塌潛勢區塊體邊界龜裂。記者高宇震／翻攝

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心，長期監測的大規模崩塌潛勢區，農曆春節前傳出邊顯位移導致農路中斷。區長游正英昨天會同水保局及專家學者前往會勘，他表示，位移情況愈來愈嚴重，農路形成近3米的高低差，隨時有崩塌危險，公所已做好防範措施，呼籲民眾不要驚慌。

游正英表示，光華山區崩塌潛勢區範圍約12公頃，目前專家預計可能坍塌面積達1.8公頃。水保局過年前就已監測到潛勢區位移加速，其中2月8日碰上下雨位移幅度最高達每日40公分，近日維持在正常值每日5公分。

公所機要秘書周宗營解釋，潛勢區位在光華山區農路間，農路原本就是坡頂岩塊剝落堆積所形成的不穩定岩屑層，經長年風化後產生滑動現象。光華山區崩塌潛勢區早在2016年發生小規模崩塌後，水保局就密切監控，包括在光華道路右側三光溪支流設攔砂壩護坡，防止塊體滑落至下方聯外道路（光華道路），也於潛勢區所在的農路三處設地表、地中伸縮儀，監測塊體移動、龜裂速度。以每日5公分為正常推進值，大於7公分則進行緊急應變措施。

大溪警方目前除封閉因路面位移已不堪使用的農路，也於潛勢區下方光華道路實施道路交通管制，管制措施為每日上午6點至深夜10點視狀況放行，深夜10點時至隔日上午6點禁止通行。

游正英表示，光華道路地基夠穩，及使崩塌也不致於損毀影響交通，但也避免萬一崩塌情形嚴重，影響後光華近200名住戶出入，已將罐頭、米、麵等物資運送至光華派出所，以備不時之需，後續也會持續關注位移狀況。此外，公所也正積極另闢新農路，讓當地水蜜桃、五月桃、竹筍、高麗菜等農特產品能正常輸出。

復興區長游正英昨天會同水保局及專家學者前往華山區大規模崩塌潛勢區會勘。記者高宇震／翻攝
復興區長游正英昨天會同水保局及專家學者前往華山區大規模崩塌潛勢區會勘。記者高宇震／翻攝
復興區光華山區因大面積位移，目前已封閉。記者高宇震／翻攝
復興區光華山區因大面積位移，目前已封閉。記者高宇震／翻攝

崩塌 水保局 農委會

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