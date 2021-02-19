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台東縣獲「海洋環境管理考核」特優獎 全國第一！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
海洋委員會海洋保育署針對全國19個臨海縣市進行「海洋環境管理考核」，台東縣清除逾3公噸海洋廢棄物，首次榮獲特優獎肯定。圖／台東縣政府提供
海洋委員會海洋保育署針對全國19個臨海縣市進行「海洋環境管理考核」，台東縣清除逾3公噸海洋廢棄物，首次榮獲特優獎肯定。圖／台東縣政府提供

海洋委員會海洋保育署針對全國19個臨海縣市進行「海洋環境管理考核」，台東縣首次榮獲特優獎。環保局表示，目前招募環保艦隊已達963艘漁船，共計清除逾3公噸海洋廢棄物

環保局表示，全縣含離島海岸線總長度243公里，海岸線狹長縣市在海洋環境管理上備受考驗，但在環保艦隊、潛海戰將及海洋巡守隊配合收集海洋廢棄物下，無形中減緩海洋汙染，此次獲獎肯定，成效有目共睹。

去年7月起海洋委員會海洋保育署，前往19個臨海縣市考核，項目包括海洋污染防治、廢棄物管理工作、設備器材使用及人員設備操作等，歷經半年考核，今天成績出爐，台東縣勇奪特優，名列第一。

環保局強調，未來將從環境教育、油污染防治、污染源稽查及環境監測等4大面向著手，持續精進海洋環境管理，與全縣民眾一同守護台東海洋。

台東 廢棄物 海洋汙染

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