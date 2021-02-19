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精障患者爭取職訓很打拚 向家人證明可以自立更生

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
精障患者小天爭取參加職訓，努力學習向家人證明自己可以自立更生。記者周宗禎/翻攝
精障患者小天爭取參加職訓，努力學習向家人證明自己可以自立更生。記者周宗禎/翻攝

嘉南療養院將精神病患治療康復穩定後還「售後服務」，為他們規畫洗車、居家服務等職業訓練；雖然這些學員的表現穩定也很認真，但還是常遇到社會上異樣與懷疑的眼光，就業服務員幫他們找工作的時候「問10家還是有九家會拒絕」，除了善心業主、需要社會大眾的支持。

小天(化名)在36歲時發病，就醫期間一直復健，因疾病造成思考反應較緩慢，因此長期無法到院外就業，但小天有很強的動機希望有正式的工作，且從未放棄這個希望，向家人提起參與清潔職訓班的想法，希望家人可以同意讓自己報考職訓班，讓自己可以經過專業的訓練後，有朝一日可以像一般人一樣工作賺錢養活自己。

原本家人堅決反對，但經過小天的努力和醫療團隊的溝通，家人決定讓小天嘗試走自己的路，小天也很努力的考上了職訓班。小天一直是個沉默寡言又較沒自信的人，連打招呼都會有點退縮，參與職訓班6個月後，經過職能治療師、就業輔導員、職訓老師以及同學的鼓勵下，不但可以自在地與大家互動，且順利學習所有清潔技能，並成為班上的佼佼者，準備邁向自己人生的下一階段。

職能治療科表示，職業訓練除了提供工作技能的訓練，更提供模擬職場的場域，從日常生活的作息開始，逐步建立工作者的態度和工作者的技能，做好完善的職前準備，裝備好自己，邁向新的旅程。

精障患者小天爭取參加職訓，努力學習向家人證明自己可以自立更生。記者周宗禎/翻攝
精障患者小天爭取參加職訓，努力學習向家人證明自己可以自立更生。記者周宗禎/翻攝

復健

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