新南向里程碑 元智大學在泰成立拓廣中心

在全球COVID-19疫情橫掃之下，台灣國門嚴謹把關防疫有成，但也升高境外生入境難度，元智大學將危機視為轉機，昨天在泰國曼谷農業大學設立元智拓廣中心，邀請駐泰代表李應元大使、辦公室所在地農業大學國際副校長Kampanat Pensupar、元智大學李清庭副校長等共48位代表與會，以線上及現場互動方式舉行揭幕儀式，開啟元智新南向的里程碑。

元智大學全球處國際長陳勁甫表示，營造國際化校園與培養學生全球移動力，招收境外生是必然的選擇。校方配合政府新南向計畫政策，在泰國設置拓廣中心以行銷元智教育、拓展交換教師、共同研究、產學合作、甚至境外專班。

元智大學創校之初即專注於應用工程與管理領域，這和泰國4.0的許多領域與理念相吻合。陳勁甫說，元智拓廣中心的設立即發揮在地優勢，透過實地與虛擬模式及社群媒體介紹台灣與元智教育環境，並與泰國台商總會合作，推動產學合作與學生海外實習。目前元智與泰國的合作包括農業大學3+1交換研修計畫、清萊市政府教育局專業人才研習計畫及連續超過10年的泰國實習計畫及暑期營隊等。