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婦人生12個小孩都由她接生 三義之母96歲高齡辭世

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「勤英姑」在地方接生逾萬名新生兒，被鄉親尊奉為「三義之母」。報系資料照／記者胡蓬生攝影
「勤英姑」在地方接生逾萬名新生兒，被鄉親尊奉為「三義之母」。報系資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗縣三義鄉接生過逾萬名嬰兒的「三義之母」 蔣賴勤英女士日前病逝，享耆壽96歲，告別式明天將在台中市舉行， 蔣賴勤英女士在地方接生無數嬰兒，是三義鄉人人敬重的「勤英姑」，更被尊奉為三義之母，包括現任鄉長呂明忠及前鄉長吳振鵬、徐文達等人都是由她接生，鄉內父子兩代由勤英姑接生的更比比皆是。

三義鄉長呂明忠今天透過臉書粉專「阿忠鄉長服務專頁」，對蔣賴勤英辭世表達萬般不捨，消息傳出也讓地方鄉親傷感與懷念。

蔣賴勤英從20歲出頭開始執業當助產士，到65歲從三義鄉衛生所退休，45年間共接生達1萬256名嬰兒。

她生前受訪時曾回憶說，早年助產士為人接生都是「服務到家」，由於沒有交通工具，都得徒步到產婦家中，有時一趟就得走上2個多小時，許多產婦都在深夜分娩，助產士摸黑走夜路、家屬點火把引導是常有的事。

蔣賴勤英在三義執業開助產所，除了三義鄉，鄰近大湖、銅鑼和通霄地區也都會有人請她接生，她曾經一天接連接生了9名嬰兒，可說從早走到晚，再從深夜走到天明，24小時都忙著迎接新生命，曾有婦人接連生了12個小孩，全都由她接生。

早年民風保守，勤英姑曾在接生時發現產婦其實是懷胎出嫁的，家人也早起疑，但她會婉轉解釋胎兒早產還沒足月，善意謊言維繫了一個家庭的和諧，更讓產婦由衷感激。

蔣賴勤英為人接生，如碰到貧窮家庭，她總是抱持善心不收費，前些年還有2名30多歲的鄉民接連上門送豬肉、紅包，她詢問才得知，原來對方和母親聊天，發現當年出生時，因家裡沒有錢，都是勤英姑免費接生的，懷抱滿心的感激上門向她致意。

三義鄉前鄉長徐文達也是由「勤英姑」接生，徐文達認為三義鄉早年「前不著村、後不著店」，勤英姑能創下接生逾萬名嬰兒的紀錄，可說憑藉一股熱誠和服務的信念，「三義之母」之名當之無愧，令人永世感佩。

接生 嬰兒 衛生所

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