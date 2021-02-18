陳宗彥慰勉桃園機場各單位值勤人員
內政部次長暨中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，18日下午至桃園機場慰勉各公部門通關檢疫作業值勤及民間廠商人員，感謝機場團隊為防疫工作的付出，並實地巡視了解機場各項防疫作為。
陳宗彥18日下午2時抵達桃園機場第2航廈，由桃園機場公司總經理但昭璧、航空警察局局長林順家、移民署國境事務大隊大隊長陳建成、疾管署北區管制中心主任巫坤彬等人陪同，慰勉桃園機場公司營運人員、航警局安檢及保安警力，國境事務大隊移民官、關務署台北關關員、疾管署檢疫官、動植物防疫檢疫局檢疫官等國境線上通關檢疫單位值勤人員，分別致贈慰問金、慰問禮品，感謝同仁辛勞。
陳宗彥也實地了解受疫情影響，桃園機場民間餐飲、免稅店等廠商人員經營困境，同時慰勉負責桃園機場清潔消毒及保全工作民間廠商人員。
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