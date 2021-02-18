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社區好心人放籃球架鼓勵運動 深夜引來噪音、髒亂問題

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
籃球場的圍籬還有球架都要移除，恢復為寬廣的空間。圖／黃敬平議員服務處提供
籃球場的圍籬還有球架都要移除，恢復為寬廣的空間。圖／黃敬平議員服務處提供

桃園市平鎮區上海路、長沙街口旁籃球場，晚上10點過後還是有人打球、大聲喧嘩甚至喝酒吵架，垃圾也隨處可見，衍生髒亂、噪音以及治安虞慮，市議員黃敬平邀集市府交通局、平鎮警分局、區公所、平南里長江珮瑩會勘，決定移除球架和圍籬，讓空間更寬闊，降低垃圾隨意丟棄的狀況。

民眾說，籃球場球架十幾年前就有，當時是私人好意提供大家運動，現在卻造成社區困擾，不明人士深夜逗留滋事也經常耳聞，民眾因此向黃敬平陳情。

黃敬平說，按照都市計畫使用分區，這塊地是停車場而非公園或遊樂設施用地，籃球架放久大家誤以為這裡是公園、體健設施，交通局要負責主要的管制以及環境整理。由於設施大多被破壞，決議將周遭圍籬去除，開闊空間，降低暗藏垃圾或不明人士逗留的機率。

交通局表示，籃球架、座椅、圍籬以及夜間噪音及喧嘩行為已影響當地住戶，將陸續移除恢復為廣場，以符合社區需求。

黃敬平和里長與相關單位會勘，決定責成交通局處理，移除圍籬和籃球架。圖／黃敬平議員服務處提供
黃敬平和里長與相關單位會勘，決定責成交通局處理，移除圍籬和籃球架。圖／黃敬平議員服務處提供

噪音

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