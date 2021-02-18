社區好心人放籃球架鼓勵運動 深夜引來噪音、髒亂問題

桃園市平鎮區上海路、長沙街口旁籃球場，晚上10點過後還是有人打球、大聲喧嘩甚至喝酒吵架，垃圾也隨處可見，衍生髒亂、噪音以及治安虞慮，市議員黃敬平邀集市府交通局、平鎮警分局、區公所、平南里長江珮瑩會勘，決定移除球架和圍籬，讓空間更寬闊，降低垃圾隨意丟棄的狀況。

民眾說，籃球場球架十幾年前就有，當時是私人好意提供大家運動，現在卻造成社區困擾，不明人士深夜逗留滋事也經常耳聞，民眾因此向黃敬平陳情。

黃敬平說，按照都市計畫使用分區，這塊地是停車場而非公園或遊樂設施用地，籃球架放久大家誤以為這裡是公園、體健設施，交通局要負責主要的管制以及環境整理。由於設施大多被破壞，決議將周遭圍籬去除，開闊空間，降低暗藏垃圾或不明人士逗留的機率。