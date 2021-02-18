40多年接生逾萬嬰兒 「三義之母」賴勤英離世

苗栗縣三義鄉資深助產士賴勤英日前離世，享耆壽96歲。三義鄉長呂明忠今天說，賴勤英執業40多年裡接生逾萬名新生兒，三義多數在地中年人都出自她手，她被譽為「三義之母」。

呂明忠今天透過臉書（Facebook）粉專「阿忠鄉長服務專頁」，對「三義之母」賴勤英的高齡辭世表達萬般不捨與感念。

他指出，年輕一輩或許對賴勤英比較陌生，但賴勤英自民國35年間起從事助產士工作，她約在民國80年退休，40多年的職涯中，她共為三義鄉接生1萬256名新生兒。

呂明忠說，包括他在內，家中6名兄弟姊妹都由賴勤英接生，甚至有1家的3代都由她接生，可以說現居三義鄉的中年人，多半「出自她手」，因此，被譽為「三義之母」。

呂明忠表示，早期農業社會交通不便，賴勤英帶著接生箱在山區各戶人家間奔走，從白天到午夜，走上幾小時路也不嫌遠，最高紀錄曾1天內接生9名嬰兒。

呂明忠說，賴勤英不只經驗豐富、技術好，完成接生工作後，還常回去檢查產婦傷口、幫嬰兒洗澡、清潔臍帶，遇見貧困家庭，不僅沒有收接生費，還會買補品給產婦補身等，相當細心溫暖。

地方人士指出，賴勤英（14年次）是苗栗縣銅鑼人，小學畢業後進入護校讀書，她是家中唯一小學畢業繼續升學的女性，後來就讀公立台中產婆學校並以優異成績畢業，返回苗栗嫁入三義，展開助產士工作。

呂明忠說，賴勤英高齡96歲辭世，地方上都感念她一生奉獻，為三義「傳宗接代」扮演重要角色；賴勤英家屬明天將在台中市為她舉辦告別式。